Liječnici otkrili još jednu važnost ulaska u brak

Ulazak u bračne vode mogao bi vam spasiti život od raka, kažu stručnjaci za DailyMail.com. Ovaj tjedan, neobjavljena studija iz 2013. počela je kružiti društvenim medijima, otkrivajući da su pacijenti u braku imali do 33 posto manje šanse da umru od raka od nevjenčanih pacijenata. Zanimljivo je da je tim otkrio da brak smanjuje rizik od smrti do 20 posto više od kemoterapije kod pet vrsta raka, uključujući tumore dojke, debelog crijeva i prostate.

Brad Wilcox, sociolog koji proučava brak i obitelj na Sveučilištu u Virginiji, podijelio je izvadak studije na X-u, nazivajući istraživanje ‘zapanjujućim’. Dr. Daniel Landau, onkolog iz Južne Karoline, rekao je: ‘Vidjeli smo trendove kod više vrsta raka koji sugeriraju da oni koji su u braku ili imaju dugotrajne partnere bolje prolaze od onih koji se pokušavaju sami izboriti s ovom bolešću’.

VEZANI ČLANCI:

Studija na koju se poziva dr. Wilcox, a koja je objavljena u Journal of Clinical Oncology, imala je za cilj sagledati učinak braka na to kada je pacijentu dijagnosticiran rak, prima li učinkovito liječenje i stope smrtnosti. U istraživanju je sudjelovalo 734.889 pacijenata kojima je u to vrijeme, od 2004. do 2008., dijagnosticiran jedan od 10 najsmrtonosnijih karcinoma: pluća, debelog crijeva, dojke, gušterače, prostate, jetre, ne-Hodgkinovog limfoma, glave/vrata, jajnika i jednjaka.

Svaki od ovih karcinoma rezultirao je najmanje 15 000 smrti godišnje u to vrijeme. Prosječna dob neoženjenih sudionika bila je 66 godina, dok je dob onih u braku bila 63 godine. Otprilike 75 posto vjenčane skupine bili su bijelci u usporedbi s 69 posto u nevjenčanoj skupini.

Istraživači su otkrili da su vjenčani pacijenti imali 53 posto veću vjerojatnost za odlazak na operaciju i do 56 posto veću vjerojatnost za liječenje zračenjem. Također, imali su između 12 i 33 posto smanjen rizik od smrti od raka, ovisno o obliku bolesti. Rak mozga i vrata imao je najveći rizik od 33 posto.

GALERIJA: Ove namirnice štite od raka, obavezno ih uvrstite na svoj jelovnik

‘Otkrili smo da su nevjenčani pacijenti, uključujući i one koji su udovci, izloženi značajno većem riziku od pojave metastatskog raka, nedovoljnog liječenja i smrti kao posljedica raka nego pacijenti koji su u braku’, napisali su istraživači, ‘Povezanost između bračnog statusa i svakog od ovih ishoda bila je značajna za svaku procijenjenu malignost’.

Osim toga, brak je bio između pet i 20 posto učinkovitiji u poboljšanju stope preživljavanja raka nego kemoterapija u pet vrsta raka, uključujući rak dojke, prostate, kolorektalni rak, rak jednjaka i rak glave/vrata. Tim je primijetio da bi ovaj fenomen mogao biti uzrokovan partnerima koji nude emocionalnu podršku, zbog čega je manja vjerojatnost da će pacijenti patiti od depresije, tjeskobe i stresa.

Stres dovodi do upale u tijelu za koju se smatra da pomaže nastanku, rastu i širenju raka. Vjenčani pacijenti bi također mogli bolje jesti i bolje se brinuti o svom tijelu, primjerice tako da se pridržavaju redovitog rasporeda spavanja. ‘Liječnici bi trebali razmotriti probir za depresiju među nevjenčanim pacijentima s rakom i uputiti pacijente stručnjacima za mentalno zdravlje ako se prepoznaju simptomi’, napisali su autori.

VEZANI ČLANCI:

Istraživači su također ukazali na druga istraživanja koja sugeriraju da brak također ima dobrobiti za fizičko zdravlje, uključujući jačanje kardiovaskularnog, hormonskog i imunološkog sustava. Novija istraživanja također su pokazala slične rezultate.

Pregled objavljen prošle godine u časopisu Cancer Medicine, na primjer, analizirao je 67 istraživačkih radova od 1987. do 2022. godine. Tim je otkrio da je ‘nevjenčanost povezana sa znatno lošijim ukupnim i specifičnim preživljavanjem raka’, pri čemu su najosjetljivija skupina rastavljeni muškarci.

A, istraživači u Kini otkrili su 2022. da je vjerojatno da će 72 posto oženjenih muškaraca i žena biti živi pet godina nakon što im je dijagnosticiran rak želuca. U međuvremenu je ta stopa pala na 60 posto za udovce. Sugerirali su da je to zbog ‘emocionalnog ohrabrenja’ od strane njihova partnera, kao i zbog ‘prigovaranja’ da se provjere simptomi.

Stručnjaci su također tvrdili da bračni status pacijenata treba smatrati faktorom rizika za rak, pozivajući na veću podršku samcima ili rastavljenim pacijentima. Dr. Landau je rekao da bi poboljšani ishodi kod oženjenih pacijenata mogli biti posljedica nekoliko razloga. Jedan od njih je da pacijenti imaju tendenciju umanjivati ​​svoje simptome, što može dovesti do toga da dobiju neučinkovite ili slabe tretmane.

GALERIJA: Ovo su najčešći simptomi raka koje ne smijete ignorirati

Partner bi, rekao je, mogao liječniku točno reći kako se pacijent osjeća bez umanjivanja problema. ‘Uključenost partnera koji pomaže nadzirati pacijenta u potrazi za nuspojavama terapije i pouzdano izvještavati liječnika što se događa čini veliku razliku u dugoročnim ishodima’, rekao je dr. Landau., ‘Ponekad, kao onkolozi, oklijevamo ponuditi terapije s većim profilom nuspojava ljudima koji nemaju partnere iz straha što bi se moglo dogoditi pacijentu ako nema pouzdanu podršku’.

Također je primijetio da je rak ‘vrlo izolirano iskustvo’ jer pacijenti propuštaju posao, društvena događanja i vrijeme s prijateljima kako bi se liječili i odmorili. ‘Postoje jasne veze između pogoršanja depresije i lošijih ishoda s terapijama raka’, rekao je, ‘Partner može poboljšati raspoloženje i motivaciju, održavajući pacijenta boljeg raspoloženja dok prolazi kroz bitku s rakom’.

A, postojanje sustava podrške poput supružnika povećava i vjerojatnost da će pacijenti dolaziti na sve preglede jer će imati nekoga tko će ih voziti i pomoći im u upravljanju rasporedom. ‘Rak je skupa bitka. Imati partnera koji može pomoći s financijama može činiti razliku’, rekao je dr. Landau.

Stručnjaci otkrivaju: Ovo su najbolje namirnice za zdravlje i dobar imunološki sustav!