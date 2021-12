Vinarija Senjanović uz vrhunska vina nudi i veliku obiteljsku priču

U dobrom restoranu Trilogija Fino & Vino u Zagrebu se predstavila viška vinarija Senjanović. Osim što je ova vinarija već poznata po svojim vugavama i plavcima koja se dobivaju od grožđa viških pješčanih polja, uz nju se veže i jedna zanimljiva priča. Obitelj je Senjanović, naime, iz Splita, a na Vis se preselila nakon što je Milan Senjanović otišavši u mirovinu zaključio kako je vino doista ono čime se želi baviti. I istu je želju dobio i sin Ante, pa je tako na viškom Tihobraće polju kroz nekoliko godina kultivirao zemlju, posadio vinograde i počeo raditi vino.

Foto: Julio Frangen

Od toga je već 18 godina, vinska priča Senjanovićevih počinje 2003. godine, a ta je priča prerasla u obiteljsko poduzetništvo s ambicijama širim od samog Visa gdje, realno, za vinare posla ima kada je turistička sezona, nakon nje se tek može uživati u viškom miru. A vinarstvo je borba, na 3 hektara na koliko se protežu vinogradi Senjanovićevih snažno se danas osjete i klimatske promjene, vremena se berbi mijenjaju, traži se od vinara sve znanje koje ima, ni malo sreće nije naodmet, najbolji podrum neće popraviti loše grožđe. No, prema onome što smo imali prilike probati u Trilogiji, Senjanovići svaku promjenu uredno i pobjeđuju. Godišnje naprave 15.000 butelja vrhunskog vina obilježenih etiketama koje dizajnira sin Ante.

Foto: Julio Frangen

I doista je to bilo jedno uživanje uz zalogaje koje je pripremao kreativni Trilogijin chef Marin Galinac koji je nastojao što više približiti se tradicijskim viškim zalogajima. Vugava 2020 za nas je bilo novo vino, izvorno je viško, vrlo bogato okusima, za ponoviti kada god se za to ima prilike. Svakako isto treba napraviti i s Viškom pogačom, izvrsnim jelom koje je, dakle, pogača nadjevena slanim inćunima, prelivena maslinovim uljem zapečena u pećnici. Sjajno, pogotovo uz Ružičasti Opol 2020. Viški je opol, uz hvarski, najpoznatije ružičasto vino Dalmacije, napravljen od plavca malog, vrlo je izražene voćnosti. Crljenak 2019 vino je o kojem se može napisati dosta već i zato što se radi o rođaku upravo plavca malog a koje ćete naći i, primjerice, pod imenom zinfandel. Puno vino dobro je išlo s još jednim svima poznatim tradicijskim jelom u težačkoj interpretaciji, pašta fažolom, koji su na Visu u stara vremena spravljali od svega što je dostupno, da ne kažemo – ostalo.

Foto: Julio Frangen

I bio je to odličan uvod u vina po kojima su Senjanovići najpoznatiji, a to su plavci. Tihobraće polje po kojem su nazvani nalazi se na putu od Visa prema Milni, po tom su polju i dobili ime. Čak tri plavca probali smo na večeri u Trilogiji, godišta 2018., 2017. i 2016. Uz njih je išao biftek u umaku od plavca i suhih šljiva, no i bez zalogaja ovim biste vinima svakako zadovoljili potrebu za kalorijama. Pogotovo s berbom 2016. koja je pitka i meka čime se prikriva njegova snaga i punoća. Bogate arome teško daju nagovijestiti koliko je još dobroga u tom vinu. Prva službena degustacija vinarije Senjanović u Zagrebu završila je posebnim iznenađenjem, Prošekom Lovre 2015, tradicionalno dalmatinsko desertno vino, proizvedeno od plavca maloga. Naziv je dobilo po unuku Milana Senjanovića, i dok se čeka njegov 18. rođendan, otvara se samo u posebnim prigodama.

Foto: Julio Frangen