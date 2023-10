Victoria Beckham već više od 20 godina svakodnevno jede isto jelo: Evo što se točno nalazi na njenom tanjuru

U čemu se krije tajna vitke linije 49-godišnje pjevačice i modne dizajnerice Victorije Beckham? Pitanje je koje je zanimalo brojne žene, a njezin suprug David progovorio je o tome kako se ona zapravo hrani. Bivši nogometaš tako tvrdi da voli eksperimentirati u kuhinji, a da njegova supruga rijetko odstupa od svog jelovnika, piše Hello Magazine.

"Kada je hrana u pitanju zvučat ću poprilično dosadno. Što mi se sviđa? Pa volim tost od cjelovitih žitarica sa soli", odgovorila je Victoria na pitanje što najviše voli jesti. Dodala je i kako je noćna mora svakom restoranu jer je jako izbirljiva i njezina lista namirnica je dosta skromna.

Od djetinjstva ne jede crveno meso i mliječne proizvode, a na njezinom jelovniku svaki dan je povrće kuhano na pari kojeg začini samo s octom. Rekla je kako jako pazi što jede i to još od vremena kada je nastupala s djevojkama iz grupe Spice Girls. Tada su na turnejama diljem svijeta obilazile brojne vrhunske restorane, a Victoria se suzdržavala od ugljikohidrata i kaloričnih jela, a tome je vjerna i danas.

"Postanem jako emotivan oko hrane i vina. Nažalost, oženjen sam nekime tko jede istu hranu već 25 godina. Otkad sam je upoznao, jede samo ribu sa žara i kuhano povrće, rijetko će napraviti iznimku. Jedino kada je htjela pojesti nešto s mog tanjura je bilo kada je nosila našu kćer Harper i to je bilo nevjerojatno. To mi je bio jedan od omiljenih trenutaka. Ne sjećam se o kojoj se hrani radilo, no znam da to nije jela otad", rekao je David.

Nutricionist otkrio: Ovo su tri najgore namirnice koje možete pojesti!