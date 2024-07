'Uhvatio sam ženu kako me vara - i presretan sam zbog toga'

Jedan je tata presretan nakon što je zatekao suprugu kako ga vara u njihovoj kući - rekavši da je konačno može ostaviti bez negativnih posljedica. 36-godišnjak je rekao da tamo gdje on živi ne možete pružiti dokaze iz videa, chatova, poruka, e-pošte ili fotografija bez dopuštenja druge strane. Ali, dodao je na Redditu da je imao sreće jer ako se varanje dogodi u zajedničkom stambenom prostoru, ljudima je dopušteno snimiti vizualni dokaz koji bi bio prihvatljiv na sudu, što je on i učinio, piše Mirror.

Rekao je da par ima šestogodišnju kćer i tada mu se život promijenio, jer je njegova supruga (36) počela zagorčavati život njemu i njegovom djetetu. Korisnici društvenih mreža podržali su ga, a većina mu je čestitala i poručila mu da uživa u novostečenoj slobodi. Muškarac je rekao: 'Nakon poroda, supruga se potpuno promijenila i zagorčala mi život. Prije dvije godine morao sam napustiti svoj posao kako bih brinuo o djetetu. Sumnjao sam na varanje, ali nisam mogao napustiti brak jer je naša kći bila tamo'.

VEZANI ČLANCI:

'Sada kada sam dobio vizualni dokaz i dva susjeda su prihvatila biti svjedoci, mogu se razvesti od nje bez ikakvih problema. Posavjetovao sam se sa svojim odvjetnikom danas i čini se da ću moći dobiti alimentaciju plus više od 80% skrbništva (vjerojatno 100%) i uzdržavanje djeteta', dodao je.

Rekao je da ga je to što je supruga otišla iz kuće ojačalo i da sada ne može biti sretniji - nakon šest godina muke. Brižni tata bio je glavni skrbnik i brinuo se o svemu u vezi sa svojim djetetom, ali: 'Sada, bez problema mogu napustiti brak i imati svoju kćer, osjećam se kao najsretnija osoba na svijetu. Večeras vodim svoju šestogodišnju kćer u našu omiljenu slastičarnu na proslavu (naravno, to je samo za mene, moja kćer će biti sretna što ide na to mjesto). Samo sam htio podijeliti svoju sreću sa svima ovdje'.

VEZANI ČLANCI:

Ostali korisnici podijelili su njegovu radost, a jedan je rekao: 'Bravo, ti i tvoje dijete. Promijenite brave sad kad je izašla iz kuće. Ako nemate kamere na vratima, razmislite o nabavi', dok je drugi dodao: Čestitamo!! Pobrinite se da maksimalno iskoristite svoja prava na što veću financijsku potporu. Također, razgovarajte sa svojim odvjetnikom da vidite predstavlja li onaj muškarac u vašoj kući opasnost za vas i vaše dijete. Ako je taj muškarac oženjen, čak i bolje, jer sada i njemu možeš zeznuti život'.

Treći je napisao: 'Dobro za tebe i tvoju kćer. Sad kad je izvan kuće, promijenite brave. Možda nabavite kamere na vratima ako ih nemate', dok je drugi rekao: 'Čitajući ovo, postalo mi je teško oko toga što morali ste proći. Ali, velike čestitke za sljedeće korake u vašem životu i snagu da prođete kroz to snažno za svoju djevojčicu'.

Žena se srami priznati da ima aferu: 'Znam da taj odnos nikamo ne vodi, ali seks je odličan'