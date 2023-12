Uvijek ste gladni? Evo zašto se tako osjećate!

Uvijek ste gladni i pitate se zašto? Glad je prirodni način na koji vam tijelo daje do znanja da mu treba više hrane. Ako ste uvijek gladni, to može signalizirati manjak u prehrani, stres, premalo sna ili hormonsku neravnotežu. Odgovor bi mogao biti bilo koji od 14 razloga - neki su manji, neki ozbiljni, neki se lako otklanjaju, a drugi teže, prenosi Yahoo.

Ne jedete dovoljno proteina: Protein je važan za vaše tijelo i proizvodnju energije. Kada ga ne konzumirate dovoljno, to može utjecati na razinu vaše gladi. Proteine ​​imate u svakom dijelu tijela. Oni su ključni za pravilno zacjeljivanje i rast plus mnoge aspekte funkcionalnosti. Uobičajeni simptomi nedostatka proteina su:

Lomljiva kosa i nokti

Glad

Slabost

Česte bolesti

Promjene raspoloženja

Kognitivni problemi

Stres

Proteini također usporavaju probavu, zbog čega se dulje osjećate sitima. Dok potrebe za proteinima variraju ovisno o vašoj dobi, spolu, razini aktivnosti i općem zdravstvenom stanju, prosječna odrasla osoba trebala bi jesti oko 50 grama proteina dnevno. Vaš liječnik može dijagnosticirati niske razine proteina testom krvi.

Ne spavate dovoljno: Vaša stalna glad mogla bi biti rezultat premalo sna. Kada ne spavate dovoljno, vaše tijelo nije u stanju regulirati ravnotežu dvaju hormona koji određuju vaš apetit. Ovi hormoni su:

Leptin: Prigušuje osjećaj gladi kada vaše tijelo ima dovoljno energije.

Gherin: Povećava apetit kada vašem tijelu treba više energije.

Loš san također mijenja način na koji vaše tijelo koristi hormon inzulin, koji kontrolira razinu šećera u krvi. Osim što izaziva želju za jelom, povećava i rizik od razvoja dijabetesa. Prejedanje zbog neravnoteže hormona može dovesti do neželjenog debljanja i pretilosti, što također povećava rizik od dijabetesa.

Stručnjaci preporučuju između 7 i 9 sati sna po noći za odrasle. Manje od 7 sati smatra se štetnim za vaše zdravlje. Ako ne spavate dovoljno, možda biste trebali promijeniti način života kako biste imali više vremena za spavanje, poboljšali higijenu spavanja ili se raspitajte kod svog liječnika o mogućnosti poremećaja spavanja.

Ne pijete dovoljno vode: Možda ćete osjećati glad jer trebate povećati unos vode. Stručnjaci kažu da ljudi mogu zamijeniti žeđ za glad. Osim toga, neki simptomi dehidracije slični su simptomima gladi, uključujući:

Niska energija

Glavobolje

Mentalna zbunjenost

Vrtoglavica/ošamućenost

Ako se osjećate posebno gladni, pokušajte popiti čašu vode i provjerite jeste li zadovoljniji. Uvriježeno mišljenje je da biste trebali piti oko osam čaša vode dnevno. Vaše ukupne potrebe za tekućinom veće su od toga:

Muškarci trebaju oko 15,5 čaša dnevno

Žene trebaju oko 11,5 čaša dnevno

Međutim, nešto te tekućine dolazi iz hrane i drugih pića. Uz gore navedene simptome, tamna boja urina ukazuje na to da trebate više tekućine.

Pod stresom ste: Visoke razine stresa, osobito kroničnog stresa, mogu potaknuti vašu želju za jelom. Još jednom, ovo je problem s hormonima - barem djelomično. Kortizol je primarni hormon stresa u tijelu. Što se više osjećate pod stresom, to je veća razina kortizola. Učinak kortizola je povećana glad, konzumacija hrane i debljanje.

Povrh toga, mnogi ljudi se okreću emocionalnoj prehrani kada su pod stresom. Iako možda žudite za hranom i želite jesti, to nije zbog stvarnih znakova gladi iz vašeg tijela. Za borbu protiv stresa možda biste trebali:

Bavite se opuštajućim aktivnostima (joga, meditacija ili bilo što što vas čini smirenijim)

Naučite kako se bolje nositi sa stresom

Razgovarajte sa svojim liječnikom o drugim načinima upravljanja ili ublažavanja stresa

Ako znate da ste skloni prejedati se kad se stres prikrade, pokušajte imati pri ruci zdravije opcije, pazite na veličinu porcija i pokušajte više paziti što i koliko jedete umjesto da pasivno jedete dok, recimo, gledate film.

Jedete previše rafiniranih ugljikohidrata: Rafinirani ugljikohidrati dolaze iz visoko prerađene hrane. Neki od glavnih izvora rafiniranih ugljikohidrata su:

Kruh

Tjestenina

Sokovi

Pekarski proizvodi

Nezdrava hrana

Većina ovih namirnica je lako dostupna kada ste gladni između obroka. Veliki problem kod njih je što su izbačena dijetalna vlakna. Vlakna vam pomažu da se osjećate sitima i dugo se probavljaju. U međuvremenu, rafinirani ugljikohidrati se mnogo brže kreću kroz vaš sustav—ostavljajući vas opet gladnima.

Oni također povećavaju razinu šećera u krvi. A kada te razine padnu, to je znak vašem tijelu da šalje signale gladi. Možete smanjiti rafinirane ugljikohidrate u svojoj prehrani tako da ih zamijenite:

Voćem

Povrćem

Hranom od cjelovitih žitarica

Vaša dijeta je siromašna mastima: Ovo bi se moglo činiti kontraintuitivnim - vjerojatno ste čuli da ne biste trebali jesti previše masti. Međutim, dio problema je u tome što masnoće stvaraju osjećaj sitosti, pa njihovo izbacivanje smanjuje taj osjećaj. Te uklonjene masnoće često se zamjenjuju rafiniranim ugljikohidratima, koji se brzo probavljaju, podižu razinu inzulina i čine vas gladnima.

Neki stručnjaci kažu da je umjesto pokušaja smanjenja masnog tkiva bolje usredotočiti se na cjelovitu, prirodnu hranu. To uključuje masnoću koja se prirodno nalazi u toj hrani.

Vašoj prehrani nedostaje vlakana: Kada se topiva dijetalna vlakna pomiješaju s vodom, stvaraju tvar sličnu gelu koja usporava probavu. Prehrana siromašna topivim vlaknima znači bržu probavu i brži povratak kruljenja u želucu. Stručnjaci preporučuju odraslim osobama da jedu između 25 i 30 grama vlakana dnevno iz hrane - ne dodataka prehrani. Uz povećanu glad, simptomi niskog unosa vlakana uključuju:

Zatvor

Hemoroide

Probavne probleme i stanja

Debljanje i pretilost

Kako biste povećali količinu vlakana u prehrani, jedite više cjelovitih namirnica kao što su:

Voće

Povrće

Cjelovite žitarice

Smeđa riža

Orasi

Sjemenke

Mnogi stručnjaci preporučuju dijetalna vlakna (tj. vlakna koja dolaze iz unosa hrane) umjesto dodataka vlaknima.

Jedete kad ste rastreseni: Ako jedete dok ste rastreseni, lako ćete posegnuti za još jednom šakom kokica ili drugim kolačićem. Ubrzo shvatite da ste pojeli mnogo više nego što ste trebali. Stručnjaci kažu da biste trebali paziti na jelo, što znači uzeti pauzu od posla ili gledanja televizije i obratiti pozornost na ono što vam je na tanjuru. To vam pomaže da jedete sporije, upravljate svojim porcijama i više uživate u hrani.

Kakve to veze ima s osjećajem gladi cijelo vrijeme? Ometano jedenje često je brzo jedenje. Budući da postoji odgoda od oko 20 minuta između trenutka kada vam je želudac pun i trenutka kada signali sitosti stignu do vašeg mozga, i dalje ćete osjećati glad nakon što pojedete više.

To također ima veze s pamćenjem. Kad ste ometeni, ne formirate sjećanja na jelo. To može dovesti do toga da prije posegnete za hranom jednostavno zato što vam se čini da je prošlo mnogo vremena otkako ste jeli. Kao i kod prehrane pod stresom, svjesna prehrana može eliminirati probleme povezane s distrakcijom.

Jedete prebrzo: Prebrzo jedenje nije problem samo kada ste ometeni. To se može dogoditi jer ste u žurbi ili jednostavno iz navike. Rezultat je isti: želudac vam je pun, ali vaš mozak to ne zna, pa nastavljate jesti i nakon vremena kada ste trebali prestati. Još jednom, svjesno jedenje je ključno.

Puno vježbate: Vježbanje sagorijeva kalorije i čini vas gladnijima. Tako vam tijelo govori da napunite ono što ste upravo upotrijebili. No, to ne vrijedi za sve vježbe. Istraživanja sugeriraju da umjerena tjelovježba može neko vrijeme nakon toga potisnuti glad.

Međutim, čini se da treninzi visokog intenziteta dovode do veće gladi i unosa hrane. Ako pokušavate kontrolirati svoju težinu, ova povećana glad može djelovati protiv vas. Možda ćete htjeti probati manje intenzivne treninge ili povećati unos hrane koja je bogata:

Vlaknima

Proteinima

Nezasićenim mastima

Pijete previše alkohola: Postoji razlog zašto barovi često stavljaju zalogaje poput kikirikija i pereca. Alkohol je stimulans apetita. Međutim, prema istraživanju, alkohol samo čini da se osjećate gladnijima nakon što počnete jesti. Također smanjuje koliko se osjećate zadovoljni nakon jela. To može biti zato što alkohol smanjuje oslobađanje leptina (vaš hormon inhibicije gladi).

Druga istraživanja pokazuju da smanjuje grelin, hormon gladi. Potrebno je više istraživanja kako bi se u potpunosti razumjeli učinci. Alkohol može pojačati glad i na drugi način. Ima puno kalorija, ali ne čini da se osjećate sitima kao hrana, tako da jedete da osjetite i na kraju dobijete povećani unos kalorija.

Pijete svoje kalorije: Alkohol nije jedino visokokalorično piće koje može izazvati osjećaj gladi. Slatka gazirana pića, kava s mlijekom, zaslađeni ledeni čajevi i voćni sokovi također daju puno kalorija, a da se pritom ne osjećate sitima. Istraživanja pokazuju da ljudi nemaju tendenciju jesti manje nakon što popiju puno kalorija jer te tekućine ne sadrže stvari koje čine da se osjećate sitima, poput dijetalnih vlakana i proteina.

Uzimate određene lijekove: Neki lijekovi stimuliraju apetit, pa njihovo uzimanje može uzrokovati češći osjećaj gladi. Ponekad je cilj povećanje apetita. U drugim slučajevima to može biti neželjena nuspojava. Lijekovi koji se koriste kao stimulansi apetita (između ostalog) uključuju:

Megace ES (megestrol acetat)

Marinol (dronabinol)

Remeron (mirtazapin)

Oxandrin (oksandrolon)

Periaktin (ciproheptadin)

I drugi lijekovi mogu imati ovaj učinak. Ako primijetite neželjenu povećanu glad nakon početka uzimanja novog lijeka, pitajte svog liječnika o tome.

Možda imate zdravstveno stanje: Određena medicinska stanja mogu povećati vašu razinu gladi. To se naziva polifagija ili hiperfagija. Uvjeti koji ih uzrokuju uključuju:

Dijabetes/hiperglikemija (visoka razina šećera u krvi): Vaše tijelo ne može učinkovito koristiti šećer za energiju, pa šalje signale gladi. To može dovesti do komplikacije koja se naziva dijabetička ketoacidoza.

Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi): Vaše tijelo treba više šećera za energiju, pa povećava razinu gladi. Ostali simptomi uključuju ubrzan rad srca, drhtanje, znojenje i nervozu.

Hipertireoza: Štitnjača je pretjerano aktivna i ubrzava metabolizam, što može povećati apetit. Ostali simptomi uključuju gubitak težine, gubitak kose, znojenje i nervozu.

Trudnoća: Posebno u ranoj trudnoći, vaše tijelo treba više kalorija kako bi prehranilo bebu koja raste. Za to je potrebno mnogo kalorija, pa je pojačana glad prirodna.

Predmenstrualni sindrom (PMS): Dokazi sugeriraju da ženski hormoni koji se nazivaju progestini mogu potaknuti apetit. Ti hormoni dosegnu vrhunac otprilike tjedan dana prije početka menstruacije.

Mnogi uzroci povećanog apetita nisu razlog za liječenje. Međutim, budući da pretjerana glad može biti simptom nedijagnosticiranog stanja, trebali biste kontaktirati svog liječnika ako: