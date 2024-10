Ušla je u spavaću sobu i ostala zatečena prizorom: 'Rekla je da sam joj uništila život'

Za mnoge, varanje je znak da prekinemo odnos. Ima onih koji partnerovu nevjeru mogu oprostiti i zaboraviti, no velika većina to doživljava kao najveći oblik izdaje od koje nema povratka. To ruši povjerenje i tjera ljude da sumnjaju u svog partnera ili partnericu, što u konačnici dovodi do raspada veze. Postoji mnogo načina da saznate da vas je vaš partner varao, od pronalaženja dokaza u spavaćoj sobi ili na njihovom telefonu do toga da odluči priznati. No, jedna je žena saznala da njezin suprug ima aferu već sedam godina na najgori mogući način, piše Mirror.

Žena je objasnila da je život bio "stresan" za nju i njezinog supruga, koji zajedno imaju osmogodišnjeg sina, ali vjerovala je da su se dobro "nosili s tim" do prije nekoliko tjedana. "Sve se raspalo" nakon što je žena "uhvatila" svog muža i njihovu udanu susjedu tijekom spolnog odnosa. U objavi na Redditu, žena je napisala da su se ona i njezini susjedi, kojima je dala lažna imena Emily i Dave, dobro slagali, ali da nisu bili pretjerano bliski, a ona je vjerovala da je njihov odnos samo prijateljski nastrojeni.

Prvo je primijetila da nešto nije u redu kada je njen suprug počeo postajati "tajanstven" s telefonom, no odbacila je brige kao paranoju jer nikada nije pomislila da bi njen suprug "učinio nešto tako". "Onda, jednog dana, sve se srušilo. Morala sam neočekivano doći ranije s posla naš sin imao pola dana škole na što sam zaboravila. Ušla sam i tamo, u našoj spavaćoj sobi, pronašla svog muž i Emily. Osjećala sam se kao da je svijet stao", napisala je žena.

Kad se žena te noći suočila sa svojim mužem, on je priznao da je bio u vezi s Emily nekoliko mjeseci. Molio je za oprost i inzistirao da je to "glupa, impulzivna stvar", ali žena je znala da ne može ostati s nekim tko bi tako iznevjerio njezino povjerenje. Stvari su poprimile još veći obrat kada je žena odlučila reći Daveu što se dogodilo. Iako su ljubavnici krivi za aferu, oboje su bili bijesni jer je prevarena žena otkrila njihovu tajnu, a Emily ju je čak optužila da joj je "uništila život".

"I moj muž i Emily su potpuno poludjeli kad su saznali da sam rekla Daveu. Moj muž je rekao da sam to trebala zadržati među nama i riješiti to za dobrobit našeg sina. Emily me nazivala svim mogućim imenima, govoreći da nemam pravo reći njezinom mužu i da sam joj uništila život. Čak je tvrdila da afera nije ozbiljna i da sam sve uprskala", objasnila je žena.

Dave sada razmišlja o razvodu, a prevarena žena je već podnijela zahtjev za razvod od supruga. Dodala je i da dobiva mnogo kritika od zajedničkih prijatelja koji tvrde da nije bio njezin posao reći Daveu što je vidjela. Komentatori objave, međutim, smatraju da je definitivno učinila pravu stvar.

"Emily nikada nije namjeravala reći svom mužu, a on je imao pravo znati. Bilo je tvoje pravo da mu kažeš, s obzirom na to da je ona spavala s tvojim mužem", napisao je jedan korisnik. Drugi se također složio da je žena učinila pravu stvar. "Jako mi je žao zbog tvoje boli. Tvoj muž i njegova ljubavnica moraju ovo prihvatiti. Uključujući i ljutnju. Uvijek im je žao kad ih uhvate", zaključio je.