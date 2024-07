Uloviš kilogram škampa, voziš 600 kilometara

Tu s rive na Cresu, baš ovdje iz Martinšćice, dečki su u bolje sutra išli u barci "Sveti Roko". Drvena, bijela barka, eto je još ovdje dolje.

– Išla su trojica susjeda na vesla odavde sve do Italije! Nešto na vesla, malo vjetra, i do Pesara, tamo kraj San Marina, stigli su za 40 sati. Otišli trbuhom za kruhom, željeli su preko Italije do Amerike. Doveslali su do Pesara... – pričaju domaći.

Gledaju prema Renault Cliju pete generacije.

– Ništa se ne čuje, ide na struju? – pitaju na Cresu.

– Hibrid.

– Novo doba – odgovaraju.

Idemo izračunati da je to društvo, tada prije pola stoljeća, imalo Renault Clio 1.6 E–Tech Esprit Alpine full hibrid parkiran ovdje pred crkvom Svetog Jeronima, a ne drvenu bijelu barku "Sveti Roko". Od njihove Martinšćice sve do talijanskog Pesara, otprilike je cestom osam sati vožnje. Ma i manje. Oko 600 kilometara, od kojih bi u hibridu otprilike 240 prešli u električnom načinu. Besplatno. Ako automobil troši 4.6 litara na 100 kilometara, a troši toliko tu po Cresu, oni bi potrošili 16 litara benzina. Ni pola tanka. Možda 25 eura! Svaki od njih trojice, dakle, osam eura. Preračunato u ribarske relacije, to je cijena pet škampa! Četvrt kilograma. Ribari bi, u potrazi za boljim sutra, sjedili u sportskim sjedalima, vozili bi se u hibridu kombinirane snage 145 KS koji ima automatski mjenjač za koji je Renault prijavio 150 patenata.

Kad bi u rikverc izlazili tu s rive, kamera 360 dojavljivala bi im kad idu unatrag, ima li koga da dolazi sa lijeve ili desne strane. To bi im bilo zgodno, znajući kako se na Čizmi vozi, i kada bi se na rikverc isparkiravali u Trstu, Veneciji, Padovi, Bologni, ili Riminiju nakon što bi popili kratki Segafredo pa nastavili prema cilju. Ne bi o redizajniranom Cliju pete generacije ribari imali ni puno za – prigovarati. Adaptivni tempomat im ne bi smetao.

Dopali bi im se i Bose zvučnici iz kojih bi udarali aktualni hitovi mladog susjeda Ive Robića poput "Ta tvoja ruka mala" ili "Samo jednom se ljubi", a kad bi prešli granicu, s talijanskog radija dočekala bi ih hit Carle Boni "Che Sara Sara". Grubo računajući, njih bi trojica, za kilogram škampa, koje bi zamijenili za pola tanka goriva, došli do cilja. Svaki uhvati pet-šest škampa i – idu na put! I nema, ravno, dva dana veslanja. Šteta što nije tad bilo Renault Clio 1.6 E-Tech Esprit Alpine full hibrida. Danas je tu. Na otoku.