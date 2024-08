A mislili smo da je kod nas skupo: Nećete vjerovati što je ovaj talijanski restoran naplatio gotovo 60 eura

Rođendanska torta koštala je 45 eura, a rezanje i posluživanje na stolu naplaćeno je dodatnih 58 eura, što je više od cijene samog deserta, uz još 4,5 eura po osobi za svakog od 13 gostiju. Ovaj incident dogodio se u restoranu na jugu Arezza, u pravcu Valdichiane, a priča koju je na Facebooku podijelila kći slavljenice brzo je postala viralna, izazvavši lavinu reakcija korisnika. Vlasnik restorana je potvrdio da je sve to istina, objašnjavajući da se radi o njihovom poslovnom pravilu. Međutim, priznao je da je možda u ovoj situaciji pravilo primijenjeno previše strogo i da bi se uz malo više fleksibilnosti mogao izbjeći ovaj medijski skandal, piše Corriere Fiorentino.

No, krenimo od početka. Kako je napisala Jessica Geca na društvenim mrežama, a kasnije i telefonski potvrdila novinaru: ‘Željela sam ukazati na ovu nepravdu, ali ne želim to učiniti osobnim problemom’. Tako je u četvrtak navečer obitelj (roditelji, baka i drugi rođaci) rezervirala restoran za proslavu majčinog rođendana. Unaprijed su pitali mogu li donijeti tortu iz slastičarne, na što je restoran pristao. Večera je protekla mirno, uključujući i desert, sve do trenutka kada je stigao račun.

Ristorante di Arezzo fa pagare 58 euro per il taglio della torta, bufera social. La reazione del proprietario https://t.co/Mlkay1L5Ph — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) August 26, 2024

Tada je mlada žena bila šokirana: ne zbog ukupnog iznosa od 659,10 eura (što je prosječno nešto više od 50 eura po osobi), već zbog naplate od 58 eura samo za rezanje i posluživanje torte. Žena je uljudno izrazila svoje nezadovoljstvo, ali joj je rečeno da je to pravilo restorana. Preostalo im je samo platiti i otići, možda siti, ali svakako nezadovoljni. Jessica nije htjela prešutjeti ovu nepravdu i podijelila je svoju priču u Facebook grupi u Arezzu, izazivajući buru komentara, uglavnom negativnih prema restoranu.

Medijska oluja ubrzo je stigla do vlasnika restorana, koji je trenutno jedan od popularnijih u Arezzu. U razgovoru za Corriere Fiorentino, vlasnik je potvrdio istinitost događaja, ali je objasnio da je to politika njegovog restorana: ‘Ne naplaćujemo pokriće i uglavnom poslužujemo jela iz vlastite kuhinje, pa nastojimo obeshrabriti goste da donose vlastite proizvode. Ako uzmemo u obzir da je u Arezzu prosječna naknada za pokriće 2,5 eura po osobi, razlika nije velika. Moj restoran ima troškove osoblja koje poslužuje stolove, pranja posuđa i drugih povezanih usluga. Moramo nekako pokriti te troškove’.

Kasnije je vlasnik popustio i priznao da je možda trebalo pokazati više razumijevanja: ‘Pravilo restorana je da gosti budu zadovoljni, a kad to nije slučaj, to je uvijek loše. Te večeri nisam bio prisutan, a moji zaposlenici su možda bili previše strogi u nastaloj situaciji. Možda su mogli smanjiti uobičajenu naplatu ili čak uopće ne naplatiti tortu. Bolje je imati 50 eura manje, ali zadovoljne goste, nego ovakvu situaciju u kojoj smo svi na gubitku’.

