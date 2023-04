U ovoj špilji živjeli su posljednji neandertalci čije gene nosimo. Tu je spavao i žderonja, pa i lav

Prousta pugača, voćanska zlievka, voćanski dumači mlinci, kuhana jajca i grah z zeljem na šelato, juha z naribanu kašicu i purajskim želocima, naribana kašica za juhu, kisieli vrgajski krampier, devenice z kisielim zeljum i zdruzganim krampierom... Neka su to od jela iz voćanskog kraja koja su ostala sačuvana. Recepti se prenose s koljena na koljeno, a zapisani i u sklopu EU projekta. No, turisti ih mogu kušati uglavnom samo na manifestacijama jer na području Donje Voće nismo pronašli restoran. No, nekoliko kilometara dalje, u selu Bezeki kraj Klenovnika, 25 kilometara od Varaždina, nalazi se izletište u kojem se mogu kušati i domaća jela poput race ili odojka ispod peke te kukuruzne zljevanke i pića poput voćnih rakija iz vlastitog uzgoja. Nalazi se na početku sela, na vrhu brijega. Seosko domaćinstvo dobilo je ime po podrumu koji su lokalci nekad nazvali "Grešna pilnica". Kažu da je gazda, lugar, vinogradar i podrumar Aftek prodavao vino po koje su uglavnom dolazile žene od kojih su se neke nakon degustacije malo dulje tu zadržale. Još se čuva bačva koja je prema legendi pripadala upravo njemu.

– Dolazi nam puno gostiju i iz Donje Voće. Nudimo uglavnom autohtona jela ovoga kraja. Zna nam doći i po stotinu ljudi u jednom turnusu – kaže nam vlasnik Izidor Gladović. Primaju rezervacije. Organiziraju i razne proslave. Obitelj je uredila imanje i uspjela sačuvati autentičnost. Jedna od zanimljivosti je pogled na renesansni dvorac Drašković, po kojima je Klenovnik poznat, i planinu Ivanščicu. Brinu se o voćnjaku s autohtonim sortama poput rambula, božićnica, bistrice i dironcije. Gosti hvale ljubazne domaćine, hranu i netaknutu prirodu. Dok se čeka jelo, mogu se razgledati izložene starine. Zanimljivo je da je selo Bezeki bilo poznato po velikim količinama bazge koja je rasla u šumama, a po bazgi ili bezeku selo je i dobilo ime.

Izbor i kvaliteta jela - (do 50 bodova) 46

Izbor i ponuda pića - (do 15 bodova) 11

Posluga i ljubaznost - (do 10 bodova) 9

Dojmovi i prostor - (do 20 bodova) 19

Ukupnost ponude - (do 5 bodova) 3

UKUPNO: 88