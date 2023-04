Jedinstveni Park skulptura prikaz je radova koje su tijekom pola stoljeća stvarali kipari naivci

Gotovo na istome mjestu slastičarnica obitelji Mezut u središtu Ernestinova već pola stoljeća razveseljava mještane i njihove goste sladoledom po receptu koji potječe, kako kažu, još s početka 1970-ih. Po starinskoj su recepturi pripremljene i krempite i baklave, za koje se tijesto i krema pripremaju u njihovoj kuhinji, "po domaći".

Slastičarnica danas nosi ime Caffe Bar Bistro Breza i posljednjih osam godina vodi je Mesut Zendeli i koji je tako preuzeo obiteljski posao kojega je početkom 70-ih pokrenuo njegov otac.

– Nema restorana u Općini Ernestinovo, no kod nas se mogu pojesti ćevapi, hamburger, cheeseburger, krumpirići, jela s roštilja, sladoled, kolači – prikazuje Mesut Zendeli dodajući kako u dogledno vrijeme planiraju proširiti asortiman. Za ljetnih sparina u njihovoj vitrini goste mami i do trideset vrsta sladoleda. No, bez obzira na tu brojku, najtraženiji su im okusi vanilija i čokolada.

– Pokušavamo polako naviknuti goste i na malo egzotičnije okuse – smješka se Mesut.

Ernestinovo se nalazi 12 kilometara južno od Osijeka, na cesti Osijek – Vinkovci, i na tom je potezu i bistro Breza, sa svojom natkrivenom terasom koja dodatno proširuje prostor lokala. Povijest im seže pola stoljeća unatrag, no prvi lokal u kojemu je bila slastičarnica sravnjen je sa zemljom.

– Razrušena je slastičarnica, kao što je razrušeno i sve ostalo. Bile su to zaista teške godine. Vratili smo se 1998. i odmah podigli lokal na noge i počeli ponovno raditi – prisjeća se Mesut, ponosan na dugu prošlost obiteljskog posla.

Večernjakove zvjezdice

Izbor i kvaliteta jela (do 50 bodova): 32

Izbor i ponuda pića (do 15 bodova): 11

Posluga i ljubaznost (do 10 bodova): 10

Dojmovi i prostor (do 20 bodova): 11

Ukupnost ponude (do 5 bodova): 3

Ukupno: 67