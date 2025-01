Trebali biste u šetnju po kiši - znanstvenici kažu da će vas to usrećiti: Provjerite zašto!

Kada kapljice kiše udare o tlo, neke molekule iz zraka pokupe elektron i postanu negativno nabijeni ioni. Smatra se da udisanje tih iona može pomoći u smanjenju stresa, pa čak i povećanju razine energije. Mnogi od nas izbjegavaju izlazak kada pada kiša, ali hodanje po kiši, ili nakon nje, može biti dobro za vaše tijelo i um. Dr. Niek Buurma s Cardiffskog sveučilišta, objasnio je da se negativni ioni mogu stvoriti kada kišne kapljice udare o tvrdu površinu, piše BBC. "Kada kapljice vode udare o površinu, razdvajaju se i u tom procesu manje kapljice pokupe negativni naboj," kaže. "Taj negativni naboj mogu preuzeti molekule u zraku, poput kisika i ugljikovog dioksida, i tako se stvaraju negativni ioni."

VEZANI ČLANCI:

Iako se istraživanja o učincima negativnih iona još uvijek provode, vjeruje se da mogu poboljšati naše raspoloženje, smanjiti stres i povećati razinu energije. "Postoji dosta znanstvenih studija koje sugeriraju da udisanje ovih iona pozitivno djeluje na zdravlje," rekao je dr. Buurma. "Nitko zapravo ne zna zašto se to događa, ali postoje jasni pokazatelji da se ljudi osjećaju pozitivnije nakon udisanja negativnih iona." Tijekom kiše, zrak postaje čišći jer kišne kapi ispiru prljave čestice iz atmosfere. Također, tu je i prepoznatljiv miris koji dolazi nakon dužeg sušnog razdoblja kada padne kiša. Taj zemljani miris zove se petrichor, a dolazi od grčkih riječi petra (kamen) i ichor (tekućina koja teče u žilama bogova). Petrichor uključuje kemikaliju zvanu geosmin, koju stvaraju bakterije u tlu, a njezino udisanje može imati umirujući učinak.

VEZANI ČLANCI:

Karen Clarke iz organizacije Natural Resources Wales ističe mnoge druge pozitivne razloge za izlazak po kiši. "Ne mora to biti hodanje, može biti vožnja biciklom, trčanje ili samo lagana šetnja po susjedstvu," rekla je. "Zvuk kiše, osjećaj kako udara po vašem licu, vrlo je opuštajuće. Kiša je oprala sve alergene i prašinu iz zraka, što nam olakšava disanje. Vjerojatno smo hodali malo brže, pa smo sagorjeli i više kalorija. Aktivirali smo više mišića jer smo bili oprezniji da ne skliznemo na mokroj podlozi. Također, tu je i društveni aspekt – ako izađete u svoju lokalnu zajednicu ili prirodne zelene prostore, možete sresti druge ljude, popričati s njima i pozdraviti ih. Sve to pomaže povezivanju s mjestom u kojem živite i s prirodom. To je stvarno važno, bez obzira imate li 18 mjeseci, 18 godina ili 80 godina, da izađete u svoj prirodni okoliš."

Ni kiša ga nije zaustavila! Pogledajte kakav spektakl je napravio Baby Lasagna na Šalati!