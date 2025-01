Tople priče i velike želje iz Osijeka

Nakon mjesec dana uživanja u blagdanskoj bajci, ispunjenoj mirisima cimeta i kuhanog vina, zvucima pjesme i radosnim osmijesima na licima posjetitelja, grad na Dravi dočekao je 2025. godinu uz spektakularni koncert Prljavog Kazališta. Novoobnovljena barokna jezgra Tvrđa ugostila je tijekom prosinca brojne posjetitelje koji su se s posebnom pažnjom zadržavali u Kupoli dobrih želja. Ova adventska atrakcija još je uvijek u sjećanjima mnogih – omogućila je Osječanima i posjetiteljima da podijele svoje dobre želje s poznanicima i slučajnim prolaznicima.

Kupola dobrih želja: Riznica snova

Na Trgu Sv. Trojstva, središtu osječkog Adventa, Kupola dobrih želja bila je mjesto ispunjavanja šarenih kartica nadama, snovima i ljubavlju, a kartice su se zatim pretvorile u pravi mozaik ljudskih emocija. Više od 8000 kartica ispunilo je Zid dobrih želja, svjedočeći o tome koliko nas blagdansko vrijeme ujedinjuje.

Anonimno ili uz potpis, mnogi su Osječani, Osječanke te posjetitelji grada sasvim otvoreno pisali čemu se nadaju u 2025., što žele sebi, svojim bližnjima ili svima na svijetu, gdje se vide za nekoliko mjeseci, što ili tko im nedostaje u životu te koji je recept za dobar brak. Djeca su željela igračke, kućne ljubimce i dobre ocjene (ili barem prolazne), odrasli su sanjali o ljubavi, zdravlju i obiteljskom zajedništvu, a poneki su na papiru ostavili svoje maštarije o putovanjima ili dobitcima na lutriji. Od želja za mirom u svijetu do onih da lokalni klub uđe u prvu ligu, Zid dobrih želja postao je mjesto gdje su se susrele želje i nade svih generacija ispisane rukom i srcem.

Foto: TZ grada Osijeka

Razglednice koje povezuju svijet

Kupola dobrih želja nije bila samo mjesto gdje su snovi ostajali; ona je postala most između Osijeka i svijeta. Posjetitelji su svojim voljenima diljem planete slali adventske razglednice – posebno dizajnirane čestitke koje su nosile blagdanske poruke i toplinu iz Osijeka. U vrijeme kada smo svi vezani uz digitalne ekrane, ove su čestitke podsjetile na ljepotu jednostavnog, starinskog čina – napisati nekoliko iskrenih riječi i njima uljepšati dan nekome daleko. Osječke su adventske razglednice, i to njih više od 4000, do kraja prosinca poslane diljem Hrvatske i u više od 40 država svijeta na šest kontinenata!

Foto: TZ grada Osijeka

Osijek u 2024.: Godina zajedništva i rasta

Godina iza nas donijela je Osijeku mnogo razloga za ponos u turističkom smislu. Značajan kulturni iskorak za grad predstavljalo je i otvorenje prve glazbene dvorane, Koncertne dvorane Franjo Krežma u Osijeku, što je pružilo novu platformu za glazbene i umjetničke događaje. Završetak šetnice uz Dravu, sada duge 10,5 kilometara, povezani su Gornji i Donji grad, što je grad učinilo još atraktivnijim. Bilježi se rast u prometu u zračnoj luci, rast u broju turističkih dolazaka, pa čak i rast u broju manifestacija. Osim što je već treći put osvojio titulu Eco-cityja, grad je postao bogatiji za 1697 stabala, čime je učvrstio status zelene oaze.

Foto: TZ grada Osijeka

Osijek je ove godine kroz adventske čarolije, ali i brojne uspjehe, još jednom dokazao da je mjesto gdje se povezuju ljudi, emocije i priče. On nije samo destinacija koju treba posjetiti, nego grad za doživjeti i nositi u srcu. Svaka želja ispisana u Tvrđi, svaki osmijeh na licu prolaznika i svaki trenutak proveden u njegovim uličicama pričaju o ljubavi prema ovom gradu – ljubavi koja ostaje zauvijek. Osijek je bio i ostao Grad dobrih želja.

Što ćete vi poželjeti sljedeći put kada ga posjetite?