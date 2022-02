Tiktokerica otkrila genijalnu metodu koja olakšava usisavanje: Pokupite dlake i prašinu prije, evo kako

Profesionalna čistačica otkrila je da mnogi ljudi pogrešno usisavaju. Da, iako se to čini kao najjednostavniji kućanski posao, ima jedna stvar koju bi trebalo raditi prije kako bi se pokupila prljavština u potpunosti.



Najgori dio je, mnogima, usisati kosu i dlake jer nerijetko zapinju u usisavaču.



Lisa, autorica video objave sa savjetom, otkrila je da prvo sve tepihe u kući pređe s grabilicom - koju možete nabaviti u bilo kojoj trgovini opremljenoj kućanskim potrepštinama.



“Ovaj trik uštedio mi je puno vremena. Nikada ne mogu pokupiti sve dlake samo sa usisavačem. Sve se zapetlja u glavu uređaja i onda to moram ručno vaditi”, rekla je Lisa čija je objava prikupila mnoštvo lajkova i pregleda.



Kako prenosi The Sun, mnogi korisnici TikToka gdje je objavila trik, rekli su da će ga odmah isprobati.

