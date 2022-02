'Ljubavnik me ostavio i sada ga čujem kako se seksa sa svojom suprugom u sobi do moje'

– Imala sam aferu s oženjenim muškarcem iz susjedstva. Rekao mi je da nije imao odnos sa svojom ženom, ali sada me je ostavio i uvjerena sam da ih čujem kako se seksaju kroz zidove – napisala je jedna žena za psihoterapeutkinju Deidre.

Noću ih čuje kako se zajedno smiju i misli da je ona razlog njihovog smijeha te da ju cijelo vrijeme ismijavaju. Ona ima 32 godine, dok on ima 43 godine i dvoje male djece.

– Naša jednogodišnja afera počela je kada sam se zaključala iz stana i on me priskočio u pomoć, otvorivši prozor. Ponudila sam mu piće da se zahvalim, što se pretvorilo u dva i na kraju smo imali seks na kauču. Rekao mi je da nije zadovoljan svojom ženom, ali da je neće ostaviti zbog djece – nastavila je.

Od tada su se seksali u njezinom stanu kad god su mogli. Na kraju se zaljubila u njega, a on joj je rekao da osjeća isto. No, prošli tjedan joj je poslao poruku da ne može doći jer je njegova žena pozvala prijatelje. To ju je natjeralo da shvati koliko je usamljena.

– Sljedeći dan je prekinuo našu vezu, rekavši da mu žena postaje sumnjičava. Rekao je da zaslužujem bolje od njega, ali osjećam se iskorišteno i povrijeđeno. Rekao mi je da on i njegova žena nisu imali seks, ali ponekad mislim da ih čujem kako su intimni i kako se zajedno smiju. Mučim se i znam da nije zdravo, ali ne mogu ga zaboraviti – zaključila je.

– Vaš bivši ljubavnik je u pravu: zaslužujete bolje. Zavlačio vas je godinu dana, pustio vas da se zaljubite u njega i rekao vam da vas voli, a onda prekinuo vezu bez upozorenja. Ali činjenica je da je uvijek govorio da neće ostaviti svoju ženu i u tome je barem ostao vjeran svojoj riječi. Kratkoročno, znati da je tako blizu i da biste mogli naletjeti na njega bit će bolno i neugodno. Ali kad ga jednom prebolite, bit će lakše. Usredotočite se na upoznavanje muškarca koji je dostupan i vjeran -- odgovorila joj je stručnjakinja.

