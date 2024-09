Tajna dobre pizze u pažnji je koju pridajemo svakom koraku, od miješanja tijesta do pečenja

Pizzeria Gracija, smještena u samom srcu Velike Gorice, na Trgu Stjepana Radića, postala je kultna i sinonim za vrhunske pizze i ugodnu atmosferu. Ova pizzeria već gotovo dva desetljeća neprekidno privlači ljubitelje pizze svojim izvanrednim okusima i predanošću kvaliteti. Njezina lokacija u centru grada čini je idealnim odredištem za sve koji žele uživati u ukusnoj hrani, bilo da su u prolazu, u šetnji ili kod kuće putem brze dostave.

– Od svog otvaranja 2005. godine, pizzeria Gracija uspješno posluje zahvaljujući dosljednom pridržavanju najviših standarda u pripremi pizza. Svaka pizza priprema se od najkvalitetnijih sastojaka, a to su prepoznali mnogi stalni gosti koji se uvijek vraćaju. Bez obzira na to koju pizzu odaberete, možete biti sigurni da je svaka izrađena s pažnjom i ljubavlju prema talijanskoj kuhinji – kaže vlasnik pizzerije Stipo Milić, ističući da je pizzeria Gracija ponosna na svoju ponudu, koja obuhvaća tradicionalne talijanske pizze, ali i inovativne varijante koje su prilagođene različitim ukusima.

30.08.2024., Velika Gorica - Pizzeria Gracija u Velikoj Gorici. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

– Ako volite klasične okuse, ovdje ćete pronaći omiljene kombinacije poput margherite, capricciose ili funghi pizze. No, Gracija ide i korak dalje nudeći pizze koje izlaze iz okvira tradicionalnih recepata. Kebab pizza i Bijela pizza primjeri su takvih specijaliteta koji su osvojili srca onih koji traže nešto drukčije. Za one koji žele malo promijeniti uobičajeni jelovnik, pizzeria Gracija nudi i druge delicije poput toplo-hladnih salata, lazanja i kebaba u pizza-pogači. Ove alternative pružaju mogućnost da svaki gost pronađe nešto po svom ukusu, bilo da preferira laganiji obrok ili nešto zasitnije – kazao je Stipo Milić.

Ambijent pizzerije osmišljen je tako da se svaki gost osjeća ugodno i opušteno. S kapacitetom od 30 sjedećih mjesta raspoređenih u osam udobnih separea, ovo je savršeno mjesto za obiteljski ručak, večeru s prijateljima ili romantičan izlazak. Za one koji preferiraju pušački prostor, Gracija nudi zasebno odvojen prostor, kako bi svi gosti mogli uživati u svom obroku bez kompromisa.

Igor Nadeždin, pizza-majstor s iskustvom od 35 godina, kaže kako je pizza svugdje pizza po nazivu, ali postoje velike razlike u okusima. – Sjećam se da sam se prijavio na oglas za posao, iako nisam imao nikakvog iskustva i nisam znao ništa, ali posao me privukao, a oni su tražili nekoga bez iskustva koga bi mogli obučiti. Ubrzo sam se našao u kuhinji i za samo tri ili četiri dana naučio praviti pizze. Bio je to pravi izazov, ali brzo sam se snašao. Počeo sam kao vrlo mlad, sa 17 godina – govori Igor, kojem je s godinama pizza postala strast i zanat koji voli svim srcem.

– Moj put kao pizza-majstora počeo je prije mnogo godina, kada sam prvi put ušao u kuhinju i osjetio miris tijesta, sira i svježih sastojaka. Odmah sam znao da je to nešto čemu želim posvetiti svoj život. S vremenom pizza nije bila samo posao; postala je umjetnost, način izražavanja i dio mog identiteta. Iako nisam cijeli život proveo na jednom mjestu, posljednjih sedam godina smjestio sam se u Velikoj Gorici, gradu koji je postao moj dom. Preselio sam se ovamo, oženio i postao otac troje predivne djece. Ovdje sam našao svoj mir i svoj poziv, a pizza je postala neodvojiv dio mog svakodnevnog života. Rad u pizzeriji nije samo rutina; to je strast koja me svakodnevno pokreće. Često me pitaju u čemu je tajna dobre pizze. Uvijek odgovaram da je tajna u pripremi, u pažnji koju posvećujemo svakom koraku, od miješanja tijesta do pečenja. No stvarne tajne ipak ostaju neizgovorene, skrivene u mom iskustvu i ljubavi prema onome što radim. Svaka pizza koju izradim nosi dio mene, dio moje posvećenosti i želje da svaki zalogaj bude poseban. Ukusi su različiti, i to je ono što posao pizza-majstora čini tako zanimljivim. Svaki gost ima svoje preferencije, svoje omiljene kombinacije okusa. No mogu reći da je naša kebab pizza jedna od najpopularnijih među mladima. Njena jedinstvena kombinacija sastojaka postala je pravi hit, nešto što mnogi dolaze kušati iznova. Iako smo uvijek bili vjerni klasičnim receptima, nismo se bojali eksperimentirati i ponuditi nešto novo.

Tako je nastala i kebab pizza, kao spoj tradicije i inovacije – govori Igor ističući kako, iako trenutačno nemaju planove za velike novitete, uvijek razmišljaju o tome kako unaprijediti ponudu. – Razmišljali smo čak i o nečemu drukčijem, poput voćne pizze – nešto što još nitko nema u Velikoj Gorici. To bi bila prava poslastica za one koji traže nešto slatko i neobično. Naravno, sve to zahtijeva pažljivo promišljanje i pripremu, jer svaka nova pizza mora biti savršena prije nego što je ponudimo gostima. Vrijeme će pokazati što budućnost nosi, ali jedno je sigurno – mi ćemo nastaviti raditi ono što najbolje znamo: praviti pizze koje naši gosti vole. U svakom komadu pizze koju izradim, želim da ljudi osjete tu strast, tu posvećenost kvaliteti i zadovoljstvu koje želimo pružiti. Pizza nije samo hrana, ona je iskustvo, a ja sam ponosan što mogu biti dio tog iskustva – kazao je Igor.

– Kada sam odlučio otvoriti svoju pizzeriju, postavio sam si jedan glavni cilj: pružiti pizzu koja nije samo ukusna, već i odražava našu posvećenost kvaliteti i pristupačnosti. U našoj pizzeriji vjerujemo da prava pizza počinje s najboljim sastojcima. Zato surađujemo samo s lokalnim proizvođačima koji dijele našu strast prema svježini i kvaliteti. No koliko god kvaliteta bila bitna, jednako je važno da naša pizza bude dostupna svima. Svjesni smo kako današnji standard života nije lagan i kako mnoge obitelji pažljivo planiraju svaki obrok. Upravo zato oblikovali smo cijene tako da odražavaju našu želju da pizza bude pristupačna, a ne luksuz. Uvjeren sam da dobra hrana ne bi trebala biti privilegij samo nekolicine, već pravo svakoga od nas. Naša je misija da ponudimo pizzu koja je ne samo izvrsna, već i poštena prema svakom novčaniku. Želimo da svaki posjet našoj pizzeriji bude iskustvo koje će gost pamtiti, ne samo po okusu već i po osjećaju da je dobrodošao i cijenjen, zato ćemo se nastaviti truditi da ponudimo ono najbolje – kazao je Stipo Milić.

– Jako sam ponosan i sretan što je nakon godina rada i truda ova pizzeria postala nezaobilazno mjesto u našem gradu. Ljudi su dolazili sa svih strana, privučeni ne samo mirisom svježe pečene pizze već i toplinom koja je isijavala iz svakog kutka našeg prostora. Nije to bila samo pizza, već i osjećaj zajedništva i ljubavi prema hrani koji smo zajedno gradili. Pizzeria je postala simbol jednostavne radosti i ljubavi prema hrani, mjesta gdje su se stvarale uspomene i gdje su se ljudi povezivali. Naša misija je ispunjena. Stvorili smo više od pizze; stvorili smo dom za sve one koji su tražili ukusnu hranu i prijateljsku atmosferu. Pizzeria će uvijek biti tu, kao svjetionik okusa i topline, spremna dočekati nove generacije koje će u njoj pronaći ono što smo mi pronašli – srce, dušu i beskrajan užitak u jednostavnim stvarima – zaključio je vlasnik pizzerije Gracija Stipo Milić.