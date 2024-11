Svjetski hit: Jedna od najpopularnijih božićnih pjesama uopće nije napisana za Božić

'Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…' Vjerojatno se i vama već vrti po glavi popularna božićna pjesma koju ćemo do kraja blagdana na radiju, TV-u, klizalištima, kafićima i drugim mjestima čuti još nebrojeno puta. Kažemo 'božićna', iako povod za njezin nastanak navodno uopće nije bio Božić već popularni američki praznik – Dan zahvalnosti.

Vjeruje se kako je pjesmu skladao James Pierpont, u Simpson Taverni u Medfordu, državi Massachusetts, 1850. godine, a izvorno se zvala 'One Horse Open Sleigh' (Saonice s jednim konjem). Pierpont je želio je napisati pjesmu u znak sjećanja na gradske utrke saonicama koje su se povodom Dana zahvalnosti svake godine održavale u njegovom gradu i bile su vrlo popularne.

Nakon što je Pierpont izveo pjesmu tijekom koncerta za Dan zahvalnosti, ljudima se svidjela pa ga je lokalni župnik zamolio da je izvede i na svečanosti nakon božićne mise. 'Zvončići' su pak službeno objavljeni 1857. godine, no u svjetski hit pretvorili su se desetljećima kasnije, nakon što ih je Bing Crosby 1940-ih uvrstio na svoj album Merry Christmas, koji je ubrzo postao jedan od najprodavanijih blagdanskih albuma svih vremena.

Međutim, Crosby je promijenio stihove jer je Pierpont je pjesmu zamislio kao mnogo više od zvončića na repovima konja koji šire dobro raspoloženje. Originalna, manje poznata verzija pjesme govori o osvajanjima, utrkama na snijegu i spektakularnim nesrećama nema puno veze sa svetom i tihom noći. Konkretno, u originalu pjesme spominje se mladi par koji je sa svojim saonicama završio pored ceste u dubokom snijegu te Pierpontova priča nema nikakve veze s Božićem i Djedom Mrazom, kako danas doživljavamo njegovo djelo.

Ipak, tek izmijenjena, pjesma osvojila je svijet i danas su božićni blagdani bez 'Zvončića' nezamislivi. Danas postoji puno verzija ovoga djela, a osim Crosbyja, izvodili su je i mnogi svjetski poznati glazbenici, kao to su Andrews Sisters, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Gwen Stefani, Lauren Daigle. Svatko od njih pjesmi je nastojao dati vlastiti, poseban pečat.

Od 1890. do 1954. 'Zvočići' su bili među 25 najčešće snimanih pjesama, a njihov autor Pierpont je zahvaljujući slavi svoje pjesme 1970. izabran u Songwriters Hall of Fame. Godine 1997. osnovan je i fond za glazbene stipendije na Sveučilištu Armstrong Atlantic State koji nosi njegovo ime.

Zanimljivo je i da su 'Zvončići' bili prva pjesma koja je izvedena u svemiru. Godine 1965., astronauti na brodu Gemini 6 izveli su kratku verziju pjesme na usnoj harmonici i s pravim zvončićima koje su 'prokrijumčarili' u svemir, našalivši se pritom s Kontrolom leta da su vidjeli 'svemirske saonice'.

