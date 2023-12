Izabrane najbolje božićne pjesme svih vremena: Što mislite koja je prva?

Ovo doba godine podrazumijeva da se božićne pjesme čuju iz svakog dućana, kafića, shopping centra, sa svakog radija, i zapravo, gdje god da krenemo. Iako nam ponekad možda i idu na živce jer nam se čini da stalno slušamo pet istih pjesama, nepotrebno je reći da te pjesme imaju ogroman broj obožavatelja.

Zato je glazbeni magazin Billboard ove je godine odabrao sedam najboljih božićnih pjesama svih vremena, a evo o kojima se radi.

Foto: Marko Picek/PIXSELL

Na samom vrhu našla se Mariah Carey s pjesmom 'All I Want For Christmas Is You', a zatim slijedi hit iz 1963. koji je otpjevala Darlene Love 'Christmas (Baby Please Come Home)'. Treće mjesto zauzeo je Nat King Cole s pjesmom 'Merry Christmas To You', a četvrto grupa Wham! i 'Last Christmas'.

Na petom mjestu je Bing Crosby s pjesmom 'White Christmas', koja je ujedno i najstarija na ovoj ljestvici. Izašla je 1947., a mjesto nakon zauzela je Brenda Lee i 'Rockin' Around The Christmas Tree'. Sedmo mjesto pripalo je Joseu Felicanu, jedinom s ove ljestvice koji je Božić čestitao na Španjolskom.

