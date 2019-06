'Suprug je rekao da će me ostaviti ako mi se ne vrati seksualna želja'

Žena u srednjim 50-im godinama požalila se kako će je suprug ostaviti ako joj se ne 'probudi' seksualna želja.

Ona je terapeutkinji Deidre priznala kako ima problema u seksualnom životu. I njoj i njemu to je drugi brak, a oboje su istih godina.

– Moj libido je jako nizak proteklih godina, a za to sam krivila menopauzu i zdravstvene probleme koje sam imala nakon što mi je dijagnosticiran dijabetes tipa 2. Moj suprug uopće ne suosjeća sa mnom. Rekao mi je da ga 'podignem' što mi uopće ne pomaže – požalila se žena, piše The Sun.

Terapeutkinja se složila kako to što čini njezin suprug ne pomaže te da zapravo ima suprotan učinak.

– Ne znam kako ćeš biti sretna s nekim takvim ako i uspiješ vratiti seksualnu želju. Menopauza može utjecati na seksualni život, no zbog vašeg gubitka interesa za seks s njim, on je možda toliko nesiguran. Možete dobiti pomoć, no i on mora biti spreman na promjene također – odgovorila joj je Deidre.