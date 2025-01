Stručnjakinja za hranu otkrila: 'Ove dvije namirnice nikad nećete vidjeti na mojem tanjuru'

Na početku još jedne nove godine mnogi su si obećali kako će se u nadolazećem razdoblju zdravije hraniti. Osim samog odabira namirnica pa i plana kretanja odnosno vježbanja koji nam pomaže da ostanemo zdravi i u formi, nutricionisti upozoravaju kako je važno voditi računa i o sigurnosti hrane koju konzumiramo. Hydroxide, znanstvenica za hranu koja objavljuje korisne savjete na TikToku i Instagramu, objavila je ovih dana kako baš iz toga razloga nikada ne konzumira dvije vrste hrane, piše BestLife.

Sirove klice: U TikTok videu objavljenom 29. prosinca, Hydroxide upozorava svoje pratitelje da im se njezine riječi možda neće svidjeti te da bi je pojedinci nakon spomenutog posta čak mogli zamrziti. No, čini se kako je to ne zabrinjava previše pa je otkrila kako na njezinom tanjuru nikada nećete vidjeti - sirove klice.

'Rijetko ih jedem, one su vrlo, vrlo, vrlo rizična hrana', naglasila je TikTokerica, dodajući kako je na klicama moguće pronaći mnoštvo bakterija koje su potencijalno loše za zdravlje. 'Klice se uzgajaju u tlu, u najtoplijem, najvlažnijem, najvlažnijem okruženju koje možete zamisliti—a pogađate što? Bakterije to vole', istaknula je Hydroxide. Kaže da bi ih, kako bi bile sigurne za jelo, trebalo blanširati ili 'skuhati do potpunog uništenja'. Posebno upozorava na sirove klice koje dolaze kao dodatak jelima.

Određeni hamburgeri: Druga vrsta hrane koju Hydroxide izbjegava su slabo pečeni burgeri. TikTokerica je otkrila kako prilikom naručivanja ove popularne hrane uvijek inzistira na tome da njezini hamburgeri budu dobro pečeni. Pojasnila je kako je riječ o hrani koja se obično pripravlja od mehanički omekšanog mesa, odnosno mesa koje je probodeno iglama ili oštricama kako bi se razbila mišićna vlakna.

'Ako pritom na njima postoji komadić mesa s E. coli, salmonelom ili sličnom bakterijom, vi to zapravo širite po mljevenoj govedini' kaže Hydroxide. Napominje kako se to odnosi prvenstveno na mljevenu govedinu, kao i na odreske, jer se meso peradi, poput mljevene puretine i mljevene piletine, temeljem zdravstvenih odrednica mora spremati na visokoj temperaturi kako bi se izbjegle bolesti koje se prenose hranom i štetne bakterije.

Iako su se neki komentatori našalili kako su se, vidjevši najavu za post, uplašili da će ima savjetovati da ne jedu prerađenu hranu, poput Doritosa ili Cole, jasno im je da konzumiranje kontaminirane hrane može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme. Za dodatnu sigurnost, zdravstveni stručnjaci savjetuju često pranje ruku i površina, pripremu hrane na sigurnoj minimalnoj unutarnjoj temperaturi i hlađenje hrane.

Upozoravaju i na unakrsnu kontaminaciju, što znači da biste trebali izbjegavati korištenje istih posuda i pribora za sirove i kuhane proizvode. Hydroxide je na to također upozorila, posebno kad je riječ o sirovim klicama.

'Kada rukujete visoko rizičnom hranom, vlaga u kojoj se nalaze bakterije može dospjeti i na vaš kuhinjski pribor, površine i sudoper te na mnoge druge predmete u kuhinji', poručila je.

