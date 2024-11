Stručnjakinja je otkrila koji su to suptilni znakovi da vas partner vara: 'Krivit će vas'

Dokazi o nevjernom partneru nisu uvijek tako lako očiti. Bhavna Raithatha, psihoterapeutkinja iz Ujedinjenog Kraljevstva, odlučila je otkriti koji su to suptilni znakovi da bi vaša srodna duša mogla imati aferu. Mnogi bi pomislili da će počinitelji imati niži seksualni nagon, nakon što su navodno zadovoljili svoje tjelesne želje s nekim drugim, no preljubnici neće nužno reći "ne" seksu, prenosi New York Post.

Međutim, ponekad žele imati seksualni odnos s partnerom još više jer afera povećava libido do te mjere da "postanu poput zečeva na baterije", rekla je seks-stručnjakinja. "Partneri, koji se zbog varanja mogu privremeno osjećati krivima, preusmjeravaju pojačani seksualni nagon prema sadašnjem partneru. Ali to može biti samo fizičko otpuštanje napetosti, ne emocionalno", rekla je Raithatha. Žena koja je prevarena često može osjetiti je li njezin partner nevjeran tijekom seksa jer je obično "na autopilotu" bez ikakvog "gledanja u oči".

Suprotno tome, kao što su mnogi stručnjaci istaknuli, spontani gubitak interesa za intimnost također može biti alarm, osobito ako je nečiji seksualni život prije bio dobar. "Za muškarce, osobito, može doći do vrste erektilne disfunkcije, jer emocije jednostavno nisu prisutne, pa neće moći postići erekciju. Počet će izmišljati izgovore da ne imaju seks, a razlog je taj što žele biti odani svojoj novoj osobi", objasnila je stručnjakinja. Još jedan pokazatelj nevjere? Ako je nečiji partner ovisan o svom telefonu.

Možda je ovo teško razlikovati od normalne ovisnosti o telefonu s obzirom na naše digitalno doba u kojem živimo, ali Raithatha tvrdi da nevjerni supružnici troše toliko vremena na mobitele do točke u kojoj uopće ne obraćaju pažnju na svog partnera. Zapravo, partner bi mogao doći od toga da stalno ostavlja svoj telefon van kuće ili iznenada stavi šifru. Profesionalna "lovkinja na preljubnike“ Madeline Smith tvrdi da će krivci često ostaviti svoje telefone okrenute prema dolje dok gledaju TV ili jedu vani. Ako se želite suočiti s vašim partnerom, budite oprezni jer ova emocionalna udaljenost može brzo razbjesniti varalice.

"Imala sam nekoliko klijenata koji su se suočili sa svojim partnerima, a oni su postali gotovo fizički agresivni. Kada počnu udarati vrata i postanu prijeteći, tada vas pokušavaju zastrašiti da šutite", rekla je Raithatha. Na popisu suptilnih znakova je i romantični "gaslighting", odnosno manipuliranje, koje Raithatha definira kao projiciranje vlastite krivnje na žrtvu. "Oni su ti koji su u krivi jer imaju aferu, ali krive tebe. Mogu reći stvari poput: 'Lijepo mirišeš, lijepo se oblačiš, bolje jedeš, zašto je to tako? Za koga je to?' i svaliti krivicu na tebe", zaključila je Raithatha koja svoja "ispitivanja" često provodi pred prijateljima muškarca.

