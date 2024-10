Uhvatila je tisuće muškaraca u nevjeri: 'Ovih osam znakova pokazuje da vas partner vara'

Varalice uvijek budu uhvaćeni, a ta je izreka posebno istinita kada je mamac profesionalna "lovkinja na nevjerne muškarce" Madeline Smith iz Los Angelesa. Kada nije zauzeta testiranjem lojalnosti osvojenih muškaraca slanjem koketnih poruka, tada Smith dijeli savjete i trikove o tome kako uočiti znakove da vaš partner ne sprema ništa dobro, piše New York Post.

"Dame, nemojte krivo shvatiti. Nema ništa lošeg u poduzimanju konkretnih koraka za zaštitu vašeg srca", napisala je u naslovu popularnog TikToka. Nažalost, u današnjem digitalnom dobu, prilike za varanje drage osobe udaljene su samo nekoliko klikova. No, Smith uvjerava da znatiželjne supruge i djevojke ne moraju "kopati" po uređajima svojih patnera da bi otkrile nevjeru. Umjesto toga, predlaže ženama da drže otvorene oči za bilo koji od sljedećih osam znakova.

Skriva svoj telefon: "Kada ste vani na večeri ili kod kuće gledate TV, ostavlja li vaš muškarac svoj telefon licem prema gore ili licem prema dolje?", pitala je Smith. Objasnila je da se to možda čini trivijalnim, no da bi se žene trebale zapitati što se to može pojaviti na njegovom zaslonu, a da on ne želi da itko vidi. "Mislim da je glupost kada ljudi kažu da bi telefoni trebali biti privatna stvar. Na internetu možete biti tko god želite i trebali biste biti svjesni da vaš partner može osjećati nesigurnost zbog vaših online aktivnosti", rekla je.

Smith inzistira na tome da nevini tipovi ne skrivaju svoje uređaje. "Ako nemaš što skrivati, zašto bi te bilo briga? Puno mi je značilo što je moj zaručnik bio spreman podijeliti svoju lozinku", dodala je. I dok muškarac ne može kontrolirati hoće li mu ljubavnica odlučiti poslati poruku, može kontrolirati svoju reakciju. "Uzmite jedan od mojih 'neuspjelih' eksperimenata. Klijentica me zamolila da testiram njezinog supruga, a on mi je pristojno rekao da je sretno oženjen. Kad sam s njom podijelila sretnu vijest, rekla je da joj je već pokazao razgovor", rekla je Smith.

Niste na njegovim slikama: "Moja trudna klijentica nije bila ni na jednoj slici na Instagram profilu svog muža. Čak i ako on tvrdi da nikada ne objavljuje na društvenim mrežama, trebali biste se barem pojaviti na njegovoj profilnoj fotografiji. Vaš bi partner trebao biti ponosan što vas pokazuje. Ako nije, to signalizira nedostatak predanosti", objasnila je Smith.

Koristi Snapchat: Smith je skeptična prema bilo kojem muškarcu koji koristi Snapchat. "Ne postoji dobar razlog zašto bi bilo koji muškarac koji je prošao tinejdžersku dob trebao imati Snapchat na svom telefonu. Aplikacija koja briše poruke nakon što su pregledane je aplikacija za varalice", smatra Smith. Objasnila je da zna da ga odrasli muškarci koriste za slanje i primanje eksplicitnih fotografija.

Neće s vama podijelit lokaciju: "Danas je normalno imati svoje voljene na aplikacijama za dijeljenje lokacije. Jedan od znakova uzbune je kada klijentice kažu da im se čini da se lokacija njihovih muževa uvijek isključuje bez objašnjenja", rekla je Smith. Dodala je da će varalice uvijek smisliti neki izgovor zašto ne žele dijeliti svoju lokaciju, ali će inzistirati da njihova partnerica podijeli svoju.

Ima nejednaka očekivanja: "Varalice su ljubomorni ljudi s krhkim egom. To je gotovo uvijek razlog zašto varaju jer im potvrda ljubavi jedne žene nikad nije dovoljna", ustvrdila je stručnjakinja za varalice. Smith stoga potiče žene da ne upadnu u jednostranu zamku iracionalnih pravila.

"Moje klijentice često navode da njihov partner od njih očekuje da imaju nerealne granice s muškarcima. Da nemaju muške prijatelje, čak i da ne razgovaraju s muškim kolegama. U međuvremenu, on objavljuje svoje slike s djevojkama u bikiniju koje su mu 'samo' prijateljice", rekla je Smith.

Optužuje vas za varanje: "Naziva li vas vaš partner 'ludom' ili tvrdi da ste 'samo nesigurni' ako izrazite zabrinutost?", upitala je Smith. Smatra da je optuživanje za nevjernost, za što nema razloga, ponižavajuće ponašanje, no i da otkriva da bi vaš partner mogao biti taj koji je nevjeran jer on "projicira" vlastiti osjećaj krivnje na vas.

Intuicija je ključna: "Žene su emocionalno inteligentnije od muškaraca, ali smo također majstorice u uvjeravanju samih sebe da čudno ponašanje mora imati nevino objašnjenje, iako svaka kost u našem tijelu vrišti drugačije", rekla je Smith. Ženama je savjetovala da, umjesto da racionaliziraju čovjekovu čudnovatost, vjeruju svom instinktu. "Gotovo sve poruke koje primam su od žena koje kažu da nešto jednostavno nije u redu i, nažalost, obično su u pravu", otkrila je.

Emocionalno se distancira: Smith je poručila ženama da ustvrde je li njihov partner nezainteresiran tijekom razgovora, jesu li prestali njegovi komplimenti kao i dodiri. Ako je odgovor na bilo koje od tih pitanja "da", onda bi žene trebale pripaziti. "Ova vrsta emocionalnog distanciranja jedan je od najvećih znakova varanja", zaključila je Smith.