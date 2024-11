Stručnjaci upozoravaju roditelje: Jedan kućni predmet može izazvati značajnu štetu

Odnos mame i kćeri

'Prije nego je umrla, mama mi je rekla jednu riječ, a život mi poslije nikada nije bio isti'

Sarah Gromley u svojim je memoarima "The Order of Things“ pisala kako se vratila na obiteljsku farmu kako bi se brinula o majci koja je umirala, a to joj je zauvijek promijenilo život