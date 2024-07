Upozorenje roditeljima: 'Ne ostavljajte dijete u ugrijanom autu ni na nekoliko minuta'

Radi ekstremno visokih temperatura i toplinskih valova policija upozorava građane da ne ostavljaju djecu u autu ni na "samo nekoliko minuta". Naime, čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može imati tragičan kraj. "Radi slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature nego kod odrasle osoba, tijelo djeteta se zagrijava znatno brže (tri do pet puta) od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara.

Ukoliko se ne reagira na vrijeme dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica odnosno do oštećenja mozga i bubrega" stoji u informativnom letku Ministarstva unutarnjih poslova i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Ostavljanje djeteta u autu bez nadzora se smatra zanemarivanjem i zlostavljanjem djeteta, a posljedice mogu biti smrt ili teško narušeno zdravlje, priopćili su iz PU međimurska.

Radi užurbanosti i automatskih radnji može se dogoditi da roditelj zaboravi dijete, stoga je potrebno osvijestiti "automatizam" koji je čest u svakodnevnoj rutini uz nekoliko ključnih koraka:

uvježbavanjem „prisutnosti“ izbjeći ćemo ulazak u mentalni proces automatizma - prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme svjesno obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo, npr. dodir ruku s volanom, zvukove koje čujemo iz okoline i sl.,

preporučuje se na bilo koji način mijenjati ustaljenu rutinu radnji (put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji, ne izvoditi više radnji istovremeni i sl.),

preporučuje se ostaviti stvari koje moramo uzeti prije izlaska iz auta na stražnjem sjedalu (torbu, mobitel, laptop), kako ne biste automatski izašli iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo,

u svakodnevnom životu roditeljima se preporuča usvajanje metoda suočavanja sa stresom i uvježbavanje metoda prisutnosti u sadašnjem trenutku.

Istovremeno, važno je djetetu objasniti kako reagirati u situaciji da ga roditelj slučajno ostavi ili zaboravi u zatvorenom autu. Potrebno je istaknuti da smije i treba reagirati ako ga roditelj ostavi u vozilu, treba djetetu predočiti i načine mogućeg reagiranja (ukoliko je to moguće i ovisno o dobi), odnosno pokazati mi kako može izaći iz vozila, kako otvoriti prozor ili kako signalizirati da je samo ostalo u vozilu.

