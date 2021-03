Stručnjaci tvrde: Bolje je spavati odvojeno od partnera, evo zašto

Jako ste umorni i iscrpljeni od radnog dana i svih obaveza te jedva čekate leći u krevet, ali vaš partner baš tada želi gledati televiziju, još malo tipkati po mobitelu ili je također zaspao - ali hrče? Već tada znate da se nećete naspavati i da ćete idućeg dana biti mrzovoljni, pa ste brže bolje uzeli jastuk pod ruku i odlučili spavati u dnevnom boravku. Ako se s tim problemom susrećete i nekoliko puta tjedno ili svaki dan, možda je vrijeme da razmislite o razdvajanju kreveta - ne brinite, neće loše utjecati na vašu vezu.



Jedna anketa koja se provela na ovu temu pokazala je da puno ljudi misli kako je razdvajanje kreveta zapravo odlična opcija, pogotovo od kada je počela pandemija - čak 35 posto Amerikanaca počelo je spavati odvojeno od partnera.

Ovo je 18 najboljih poza za spavanje: Je li vaša omiljena među njima?

Iako se to često povezuje s nedostatkom intimnosti i ljubavi, stručnjaci kažu da je to samo mit. Stručnjakinja za spavanje, Sophie Bostock kaže: "Kada spavate sami manje ćete se micati tijekom noći i buditi. Iako mnogi misle kako je nemoguće ojačati odnos dokle god se spava odvojeno, to je zapravo korisno. Kvaliteta sna i odnosa usko su povezani. Parovi koji dobro spavaju rjeđe se svađaju, dok vam manjak sna daje veće šanse za svađe."



Od kada je počela pandemija, mnogi parovi proveli su zajedno jako puno vremena, više nego ikad prije, a upravo zato odvajanje navečer i odlazak u različite sobe zapravo je odlično za odnos.



Ipak, može se dogoditi da nisu obje strane za ovu opciju. Što onda?



Ako jedna strana voli maženje i zagrljaj prije spavanja, radite to dok se ne umiri. Trebate otvoreno komunicirati i pronaći kompromis, recimo da vikendom spavate u istom krevetu, prenosi Well And Good.

Ne prodaju maglu, ali su blizu! Njihov zrak u boci stoji 530 kuna: