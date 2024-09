Stručnjaci podijelili nekoliko trikova: Kako besplatno dobiti bolji smještaj u hotelu

Svi koji vole putovati znaju da je boravak u lijepom hotelu poput užitka, no ponekad i najosnovniji smještaj može biti prilično skup stoga se prelazak u veću sobu ili sobu sa boljim pogledom ne uklapa u vaš budžet za putovanje. Ipak, postoje neki načini za potencijalnu besplatnu nadogradnju sobe, piše HuffPost. Naravno, nema jamstava da ćete i dobiti višu kategoriju smještaja, no ovi savjeti, koje su podijelili stručnjaci, povećat će vaše šanse.

Rezervirajte sobu izravno u hotelu: Da biste povećali svoje izglede za dobivanje besplatne bolje sobe, svoj smještaj rezervirajte izravno s hotelom umjesto korištenja web-mjesta treće strane. "Treća strana može vas ograničiti na određenu sobu koju ste rezervirali", rekao je za turistički novinar i kreator sadržaja La Carmina.

Chris Hutchins, voditelj podcasta "All the Hacks", također je rekao da je "mnogo bolje" ako rezervirate smještaj izravno u hotelu. "Kada hoteli vide da rezervacije stižu iz njihovog sustava rezervacija, pomisle: 'Oh, vau, evo klijenta s kojim imamo priliku izgraditi stvarno sjajan odnos', Ako vide da dolazi putem raznih web stranica, često pomisle: 'Ovo je osoba koja je samo pokušavala rezervirati najjeftiniju sobu'", objasnio je Hutchins.

Napravite zahtjev prije vašeg boravka: Većina ljudi na recepciji traži višu kategoriju kada se prijavljuju u hotel, no svoje šanse da ju dobijete možete povećati tako što ćete prilikom rezerviranja boravka poslati poseban zahtjev, rekla je stručnjakinja za obiteljska putovanja Katrina Morrison.

"Osoblje hotela koje dodjeljuje sobe često pregledava te zahtjeve, a možda ćete imati sreće zbog nedostatka soba ili zato što žele poboljšati vaš boravak", rekla je Morrison. Druga je mogućnost poslati e-mail generalnom direktoru ili recepciji otprilike tjedan dana prije rezervacije, rekla je La Carmina. Njihove podatke za kontakt obično možete pronaći na web stranici hotela ili ih možete nazvati i zatražiti putem telefona.

"U mailu ljubazno navedite jeste li već bili u hotelu i je li vam se svidio, slavite li posebnu prigodu, pripadate li programu vjernosti ili ste na neki način istaknuli hotel, primjerice u objavi na društvenim mrežama. Zatim, pristojno pitajte je li moguće dobiti sobu u višoj kategoriji i koliko biste to cijenili. Također, možete pokušati zatražiti određeni apartman tako da potražite što je dostupno za vaše datume boravka. Velike su šanse da će osoblje dati sve od sebe da vam omogući nadogradnju", savjetovala je.

Čak i ako ne dobijete nadogradnju sobe, možete završiti s povlasticom kao što je besplatna boca šampanjca, besplatno parkiranje ili jastučnice s monogramom, rekao je Hutchins.

Kod prijave u hotel pitajte na recepciji: Po dolasku pitajte osoblje na recepciji imaju li na raspolaganju bilo kakve besplatne nadogradnje, rekla je Jen Ruiz, kreatorica sadržaja za putovanja. Spomenite bilo koju posebnu prigodu koju možda slavite poput rođendana, godišnjice ili diplome.

Cameron Sperance, viši hotelski izvjestitelj za The Points Guy, rekao je da nikad ne škodi zatražiti na recepciji višu kategoriju, jer se ponekad određene kategorije soba preprodaju i nemaju izbora nego da vas stave u višu kategoriju sobe. rekao je. "Ovo mi se nedavno dogodilo u Münchenu tijekom koncerta Taylor Swift!", objasnio je Sperance.

Prijavite se za hotelski program vjernosti: Želite bolju šansu za nadogradnju sobe? Prijavite se za hotelski program vjernosti. "Ako je nadogradnja dostupna, vjerojatno će se prvo ponuditi lojalnim članovima. Zapravo, neke razine članstva mogu uključivati ​​besplatne nadogradnje nakon prijave", rekao je Morrison.

Mnoge od boljih soba i apartmana rezervirane su za članove vjernosti, pa se vrijedi pridržavati programa vjernosti. Odaberite grupu hotela koja najbolje odgovara vašim potrebama i preferencijama putovanja i obvežite se na rezervaciju unutar te grupe. "Možete početi dobivati ​​nadogradnje tako da odsjednete u hotelima koje biste inače rezervirali za posao ili slobodno vrijeme", rekao je Sperance.

Nabavite putnu kreditnu karticu: Ruiz preporučuje nabavku putne kreditne kartice jer je to brz put do hotelskog statusa i besplatnih nadogradnji. Kao primjer, Ruiz je navela da joj njezina osobna putna karta daje i pogodnosti poput kasne odjave i besplatnih godišnjih nagradnih noćenja.

Sperance je također istaknuo povlastice za putovanja koje dolaze s kreditnim karticama za putovanja, uključujući status vjernosti više razine u grupi hotela. Istražite koja kartica najbolje odgovara onome što tražite.

Radite s putničkim agentom: Putnički agent, poznat i kao savjetnik za putovanja, može biti ključ za dobivanje besplatnih hotelskih soba u višim razredima, rekla je Morrison. "Imamo pristup posebnim promocijama, uključujući nadogradnje koje nisu dostupne javnosti, a izgradili smo čvrste odnose s hotelima i odmaralištima", objasnila je.

Kada radite s putničkim agentom koji je partner s hotelom, on vam može dati prioritet za nadogradnju prilikom prijave, rekla je Amina Dearmon, osnivačica i savjetnica za luksuzna putovanja u tvrtki Perspectives Travel.

"Ako savjetnik za putovanja često radi s određenom nekretninom i također je preferirani partner, možda će moći potvrditi nadogradnju u roku od tjedan dana od prijave. Neki će hoteli ponuditi promotivnu nadogradnju u vrijeme rezervacije, a ovo je sjajan način da si zajamčite besplatnu nadogradnju puno prije svog boravka", objasnila je.

Ako se nadate nadograditi na apartman, Dearmon preporučuje da vaš agent rezervira smještaj u najvišoj kategoriji sobe, jer će to povećati vaše izglede.

Planirajte svoje putovanje van sezone: Vrijeme sezone ovisi o regiji, no jesen je općenito kraj sezone u Europi. Hotel može imati više slobodnih soba u ovo doba godine, rekla je Dearmon. "Ako putujete tijekom sezone i dio ste programa vjernosti, možda imate veće šanse da budete unaprijeđeni", objasnila je.

Ako hotel može ponuditi samo više klase uz naknadu, Dearmon preporučuje da zatražite najbolju sobu u kategoriji u kojoj ste već rezervirani. "Iako ovo možda nije ekvivalent nadogradnji, često vas može smjestiti na viši kat ili dalje od dizala", rekla je.

Ako putujete tijekom glavne sezone u svoje odredište, nemojte računati da ćete dobiti besplatnu nadogradnju. "Tijekom velikih sezona putovanja, rezervirajte hotelsku sobu koja će vam biti ugodna jer u tim vremenima, ako je hotel popunjen, bit će teže dobiti prelazak na viši nivo", objasnila je Dearmon.

Ne zaboravite uvijek biti ljubazni prema hotelskom osoblju prilikom prijave i tijekom cijelog boravka. Ne samo zato što je to stvar kulture, već to može i poboljšati vaše iskustvo putovanja. "Osmijeh, strpljenje i pristojnost uvelike doprinose poboljšanju", zaključila je La Carmina.