Što učiniti kada vas netko iznenada počinje ignorirati na društvenim mrežama?

Za početak je bitno spomenuti da se ovakvo ponašanje zove 'ghostanje'. To je fenomen koji se pojavio na društvenim mrežama, a radi se o tome da osoba s kojom ste do sada vodili redovite razgovore odjednom prekine kontakt s vama, bez ikakvog objašnjenja. Često se to događa na aplikacijama za pronalazak partnera, ali 'ghostati' vas može i prijatelj.

Takav razvoj događaja može biti stresan i ostaviti vas s upitnikom iznad glave i u krajnje neugodnoj situaciji, no na umu morate imati da se u današnje doba sve mijenja brzinom munje pa tako i odnosi stoga ne čudi da je internet našao mjesto za ovaj bezobrazni fenomen. Iz Mind Body Greena donose četiri savjeta kako da se nosite s tom situacijom.

1. Reflektirajte i procijenite situaciju

Ako sumnjate na to da ste 'ghostani' nemojte odmah paničariti, nego si postavite ova pitanja u vezi osobe koja vas 'ghosta':

- Je li osoba na nekom putovanju?

- Ima li ta osoba neke velike planove u dogledno vrijeme?

- Bori li se možda s nekim psihičkim teškoćama poput depresije?

Nekada vas ljudi mogu 'ghostati' jer se nose s nekim svojim problemom ili se izoliraju od svih jer se ne osjećaju najbolje.

2. Direktno pitajte što nije u redu

Terapeuti preporučuju da ako primijetite da vas netko 'ghosta' odmah idete s direktnim pitanjem toj osobi. Odgovor na pitanje 'Što se događa? Nisi mi odgovarao/la u zadnjih...?' trebao bi razjasniti situaciju. Osoba će vam odgovoriti ima li možda nekih problema u životu ili nije imala vremena za dopisivanje, a ako vaša poruka ostane pročitana i bez odgovora definitivno ste 'ghostani' što nije nimalo lijepo od te osobe.





3. Prihvatite anksioznost koja dolazi s 'ghostanjem'

U većini slučajeva osoba koja je 'ghostana' nije učinila ništa loše i situacija je izvan njihove kontrole što treba prihvatiti, zajedno s lošim osjećajima koji dolaze zbog tog besramnog ignoriranja. Ružan je osjećaj kada vas ignorira netko za koga ste postali zainteresirani i tko vam je postao bitan, ali osoba koja može tako lako odustati od druge osobe vas ne zaslužuje.

4. Krenite dalje

Svakako barem jednom provjerite jeste li stvarno 'ghostani' tako da ćete poslati poruku toj osobi, a ako ne dobijete nikakav odgovor nemojte očajavati. Ako vam se to dogodi zapravo vam je to odličan izvor informacija o načinu komunikacije i ponašanja te osobe, ali i o vlastitim potrebama. Fokusirajte se na sebe i zaboravite na osobu koja vas je 'ghostala'.

Za ljubavne savjete možete se obratiti i kumicama s placa.