Što je zajedničko Polleo Sportu i Vindiji?

Svijest o važnosti pravilne prehrane sve se više budi. Vođeni idejom da razviju napitak obogaćen whey proteinom, Polleo Sport i Vindija zadnje su dvije godine razvijali proizvod koji će svojim sastavom zadovoljiti potrebe profesionalnih sportaša, ali i okusne pupoljke šire javnosti. I tako je nastao 'z bregov Polleo Whey Protein.

Odobren od nutricionista, obožavan od svih

U suradnji s Polleo Sportom, Vindija je kreirala mliječne napitke obogaćene whey proteinima – visokovrijednim proteinima sirutke koji su, zahvaljujući svojim visokim nutritivnim vrijednostima, pravi izbor za optimalne rezultate vježbanja te brži oporavak nakon treninga kad su tijelu posebno potrebni proteini za izgradnju i oporavak mišića.

„Proteini su, uz vodu, najvažniji gradivni dio našeg tijela, a koliko su važni govori samo njihovo ime, koje dolazi od grčke riječi protos, što znači prvi, prije svih. Ovakvi proizvodi sadrže tzv. „kompletne proteine“ odnosno sve esencijalne aminokiseline, one koje naše tijelo iznimno treba, a ne može samo proizvesti. Zato odabir kvalitetnog proteinskog obroka može činiti veliku razliku kada je zdravlje i snaga u pitanju. Stoga me iznimno veseli što će novi mliječni napitak 'z bregov Polleo Whey Protein biti neizostavni dio dnevne rutine brojnih ljubitelja proteinskih napitaka i svih onih koji će to tek postati. Uz visoki udio proteina i niski udio masti, napitak 'z bregov Polleo Whey Protein nutritivno je snažan obrok, a ujedno lagan, zahvaljujući činjenici da je lako probavljiv zbog proteina sirutke, a ne sadrži laktozu ni dodane šećere.“- istaknula je Karmen Matković Melki, dipl.ing, univ.mag.pharm.

Detalji koji čine razliku

Osim što je bogat proteinima, 'z bregov Polleo Whey protein sadrži manje šećera u odnosu na postojeće proizvode na tržištu, niskog je udjela masti te ne sadrži laktozu. Dostupan je u dva okusa koji zadovoljavaju različite ukuse potrošača – čokolada, s bogatim i intenzivnim okusom koji pruža savršenu poslasticu nakon napornog dana ili treninga, te vanilija, s laganim i osvježavajućim okusom, idealna za svakodnevnu konzumaciju. Ovaj napitak obogaćen proteinima savršen je izbor za sve, od aktivnih pojedinaca do onih koji žele unaprijediti svoju prehranu i uživati u ukusnim napitcima.

„Cobranding suradnje biramo isključivo s partnerima koji dijele iste vrijednosti kao i mi, zbog čega smo iznimno ponosni što je Vindija za suradnju ovakvog tipa odabrala upravo Polleo Sport. Drago nam je vidjeti kako tradicionalna tvrtka poput Vindije pozitivno reagira na promjene i odgovara na tržišne trendove. U Polleo Sportu uvijek nastojimo ponuditi inovativne proizvode koji unapređuju životni stil naših kupaca. Razvoj 'z bregov Polleo Whey Proteina bio je divan proces i jedva čekamo vidjeti kako će ga tržište prihvatiti“, istaknula je Virna Pukšec iz Polleo Sporta.

Od listopada na policama svih većih lanaca trgovina

'z bregov Polleo Whey protein od listopada dostupan je u većini lanaca trgovina poput Konzuma, Plodina, Špara, Studenca te mnogih drugih kao i na svim prodajnim mjestima Polleo Sporta. Jedno je sigurno, na tržište je stigao inovativni napitak koji donosi najbolje iz svijeta fitnessa i nutricionizma.

„Vindija je oduvijek bila inovator i predvodnik u razvoju novih trendova te smo među prvima u Hrvatskoj i regiji na tržište plasirali proizvode obogaćene proteinima. Kontinuirano postavljamo visoke standarde kvalitete i inovacija, prilagođavajući se zahtjevima suvremenog potrošača. Brend 'z bregov Protein danas je tržišni lider u kategoriji mliječnih proteinskih proizvoda, a naš asortiman kontinuirano se širi kako bismo zadovoljili potrebe potrošača koji vode aktivan i zdrav život.“ - zaključili su iz Vindije.