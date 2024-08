Stjuardesa otkrila tko stvara najviše problema na letovima: 'Znaju biti teški'

Iako mnogi misle da na letovima djeca predstavljaju problem ili poznate osobe koje misle da su iznad svih, to ipak nije tako. Naime, bivša stjuardesa otkrila je da najviše smetnji izazivaju - influenceri. Iako putuju s najboljim namjerama, da snime videozapise koji će kod njihovih pratitelja potaknuti želju za putovanjem, neki od usput prave i gnjavažu, piše Daily Mail.

Skye Taylor (49), iz Southamptona, 16 godina radila je kao stjuardesa. Svoju karijeru započela je u niskotarifnim zrakoplovnim kompanijama, zatim je radila i u Virgin Atlanticu. Taylor je objasnila da su poznate osobe i ljudi koji si mogu priuštiti karte za viši razred većinom bili divni i vrlo poštovani.

"Glavni problemi leže u rutama poput Dubaija i Vegasa gdje imate tip influencera koji možda nije platio punu cijenu, znaju biti prilično teški", objasnila je.

Bivša stjuardesa vjeruje da su mnogi problemi s kojima se njezine kolegice suočavaju u zrakoplovu uglavnom potaknuti alkoholom, zbog čega se ljudi "ponašaju nenormalno". Međutim, influenceri iz Los Angelesa mogu postati još gori zbog drugih tvari. "Vrlo je uobičajeno da ljudi u LA-u uzimaju tablete za spavanje, a onda se ukrcaju i piju alkohol. I to mijenja karakter ljudi. Mislim da jednostavno morate biti oprezni i pratiti kako će te stvari utjecati na ponašanje ljudi", objasnila je.

Na pitanje ima li više problema s putnicima u ekonomskoj nego u poslovnoj klasi, Taylor je odgovorila da nema razlike jer "nikada ne možete predvidjeti tko će promijeniti karakter, i vrlo je teško procijeniti što su uzeli".

Srećom, Taylor vjeruje da posada Virgin Atlantica zna kako postupati s putnicima koji se loše ponašaju, iako priznaje da to može biti teško. "S Virgin Atlanticom dobivate vrlo dobru uslugu, a to puno iscrpljuje posadu, a pokušaj održavanja kontrole u kabinama i sličnim stvarima je veoma, veoma težak. Ali da, većinu vremena je to rađeno kako treba", ispričala je. Otkrila je i da niskobudžetni zračni prijevoznici ne podupiru svoje posade na isti način.

"Zaista mi je žao posade niskobudžetnih avio kompanija trenutno, jer se čini da nemaju istu podršku kakvu smo mi imali. Sada vidite toliko incidenata, većina njih povezana je s alkoholom i načinom na koji se ljudi ponašaju tijekom leta... čini se da se trenutno to potiče, što je samo po sebi opasno", opisala je Taylor. Ostali događaji za koje priznaje da mogu biti teški uključuju 'incidente sigurnosnog tipa' i zdravstvene probleme.

"Pokušavate pružiti dobru uslugu korisnicima. Osobno sam odradila reanimaciju na visini od 10.000 metara, a u isto vrijeme nisam smjela dozvoliti da to utječe na druge putnike koji možda nisu ni svjesni što se događa", zaključila je bivša stjuardesa.

