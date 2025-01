Štene buldoga je vlasniku sažvakalo nožni prst dok je spavao: 'To mi je spasilo život'

Mnogi bi ljudi bili ljuti da im popodnevni san remeti njihov novi pas koji im grize nožni palac. No, štene buldoga svom je vlasniku učinilo uslugu kada je zarilo zube u jedan od njegovih nožnih prstiju jer mu je tako nenamjerno spasio život. Dave Lindsay (65) objasnio je da je 2023. godine drijemao na kauču u dnevnoj sobi kada je njegova žena uletjela u sobu i počela vrištati, piše LADbible.

Umirovljeni građevinar u tom je trenutku još bio u polusnu i nije primijetio da nešto nije u redu, sve dok ga njegova druga polovica nije natjerala da pogleda dolje u svoja stopala. Onda je shvatio da mu je štene od sedam mjeseci, po imenu Harley, sažvakalo nožne prste do te mjere da su bili prekriveni krvlju, a jedan je bio slomljen. "Moje štene mi je skoro sažvakalo nožni palac! Sažvakao je do kosti i slomio je", ispričao je Dave iz Cambridgea.

