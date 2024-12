Specijaliteti iz cijele Hrvatske, od slavonske crne svinje do kobasica od tovara i boškarina

Srce vatreno u obliku hladne plate, popularne pizze ili osvježavajućeg koktela... Sve to može se kušati u restoranu The Family, koji je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić prošle godine otvorio u Varaždinu, u Ulici braće Radić. Ime “Srce vatreno” nije slučajno izabrano, kao ni ime samog restorana koji se prostire na tri etaže, od restorana u prizemlju, wine & cheese bara i prostorije za brunch na sredini do dvorane za proslave i konferencije na katu.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Damir Crleni. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– Sve što kod nas nosi naziv “Srce vatreno” prije svega je ukusno, a govori i o priči koju želimo ovdje ispričati. The Family označava naš cijeli tim. Zlatko i ja došli smo na tu ideju, da uzmemo ime koje simbolizira ekipu ljudi koji će pozitivnu energiju prenositi na goste. Htjeli smo da se svi zaposlenici ugodno osjećaju i da onda to i gosti primijete i osjete. Cilj nam je da budemo dugo zajedno i stvaramo lijepe stvari – kaže nam voditelj restorana, poznati chef Damir Crleni.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pizza koju je osmislio i pripremio pizza-majstor Emil Zebec bila je vatrena taman koliko treba. A sastojci? Rajčice san Marzano, sočna mozzarella fior di latte, kobasica ‘Nduja, crvene cherry rajčice, vlasac, vrhnje, panceta od crne slavonske svinje i svježi bosiljak. I sa suhomesnatim proizvodima pokrili su, kaže, cijelu Hrvatsku, obuhvatili Slavoniju, Istru, Dalmaciju, Međimurje, Zagorje... Meso crne slavonske svinje s farme koju je s prijateljima otvorio Domagoj Vida sastojak je, u obliku pršuta, plate “Srce vatreno”, na kojoj su i drniški pršut, međimursko meso ‘z tiblice, sir turoš, kobasica od istarskog boškarina i tovara te paški, istarski i kozji sirevi. – Surađujemo s OPG-ima i želimo da gosti osjete sve te izvorne okuse, a istovremeno pomažemo i proizvođačima. Specifični smo po tome i to nam je jako važno – napominje Crleni dok nas vodi kroz restoran koji je uređen kao svojevrsni muzej uspjeha hrvatskog nogometa.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na zidovima su izloženi dresovi hrvatskih reprezentativaca iz raznih natjecateljskih ciklusa. Tu je, primjerice, dres Dejana Lovrena iz 2022., Jerka Leke s Eura 2004., Andreja Kramarića iz 2017., Vedrana Ćorluke iz 2018., Domagoja Vide i Marija Mandžukića sa Svjetskog prvenstva 2018., Luke Modrića s kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2021. i tako dalje. Izložene su i knjige iz cijele Hrvatske, one nogometne, ali i o gradovima poput Vukovara, kao i osobni pokloni i priznanja koje je dobio izbornik Dalić, uključujući i odlikovanja te titule počasnog građanina.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– Djeca pogotovo vole razgledati dresove reprezentativaca, traže one svojih idola, a i puno gostiju izvana dolazi vidjeti tu priču koju smo ovdje ispričali. Nismo muzej, ali na neki način svaki ovaj dres ima svoju vrijednost. To su izvorni dresovi i u takvoj atmosferi nogometni fanovi osjećaju se ugodno – kaže Crleni. Vratimo se hrani.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Toplu platu “The Family” voditelj kuhinje Marin Sambolek zamislio je kao kombinaciju teletine, svinjetine i goveđeg bifteka na žaru, s time da je svinjski file obložen slaninom crne slavonske svinje. Teleći steak je u umaku od šampinjona. – Prilog su kroketi sa sušenim mesom koje sami radimo i rižoto s kurkumom i tikvicama, a sve je dekorirano i začinjeno začinskim maslacem Sambo – kaže Sambolek. U restoranu za brunch pripremaju, uz ostalo, i jaja Benedikt na njihov način, na pogačici od sira sa slaninom crne slavonske svinje i Holandez umakom. Može se probati i pršut s livanjskim sirom na domaćoj pogačici s lisnatim salatama, razni omleti, meso ‘z tiblice u pogačici od čvaraka i štošta drugo.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– U sklopu ovog objekta možete doživjeti najbolje iz Hrvatske. Restoran je specifičan, imamo prostor za kavu i kolače u našem baru s 45 sjedećih mjesta, zatim dio za brunch s 45 mjesta, s malim VIP salonom sa 16 mjesta. Restoran ima 80 sjedećih mjesta. Na katu je dvorana za ručak, zabave i proslave rođendana, slavlja za svetu potvrdu, pričest i drugo, ali i za team buildinge. Ta dvorana može biti i konferencijska. Nudi širok spektar mogućnosti. U našem wine & cheese baru, brunchu, gosti mogu doručkovati i probati suhomesnate proizvode i sireve, uz zdrave sokove i 195 vrsta vina. Naši kuhari tijekom tjedna izdvoje neko jelo koje nudimo gostima, poput, na primjer, srnećeg gulaša s noklicama, varaždinske kotlovine i sarme s varaždinskim zeljem, hrane koja je vezana za našu tradiciju, uz pristupačne cijene.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Volimo pripremiti i neka jela koja su tijekom Špancirfesta bila dobro prihvaćena. Osim klasičnog jelovnika, koji mijenjamo svaka četiri mjeseca, ovisno o sezonalnosti namirnica, uvijek pratimo i novosti kod proizvođača i naših dobavljača – ističe Crleni. Za našeg posjeta u ponudi smo uočili i tatarski biftek i kavijar od aceta balsamica, salatu od jadranske tune i ukiseljenog celera s emulzijama od agruma i kockicama od kapara, zagorsku krumpir juhu s vrganjima, biftek na žaru, “dry age” janjeći kare na žaru, “dry age” T-bone, rib-eye i file tune na žaru, pileći file s marelicama u panadi od kokosa i sezama, s rižotom s tikvicama i kurkumom, povrće u limunskoj tempuri s pirjanom rižom i tofu sirom i burger “The Family” od goveđeg bifteka, umaka s koprom, Chutneyem od sušenih rajčica, rikolom i feta sirom, uz koji su kao prilog išle krumpirove lađice. Jedan od priloga su i domaći mlinci iz “centra svijeta”, susjednog grada Ludbrega. Za “male igrače” u ponudi je i pizza “Mali Vatreni”.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nisu zapostavili ni slastice, o kojima se brine slastičarka Maja Gregurić. – Imamo tiramisu, tortu od maka i šumskog voća, tortu od badema i naranče, kesten pire u čaši, macarons pistaciju i malinu, cheesecake, čokoladnu tortu, tart s višnjom i kokosom, bergamot, baklavu... – nabraja. Gosti mogu pojesti i čuveni varaždinski klipič, zaštićeni proizvod na razini Europske unije, koji se izrađuje isključivo ručno i nema miješanja uz pomoć stroja. Specifičan je i po tome što sa svake strane ima četiri nabora, vrlo je lijepe teksture i prepoznatljiv u Varaždinu i okolici. “Srce vatreno” u tekućem obliku priprema Bojan Maček. Glavni sastojak je teranino The

Family, tradicionalni liker od vina teran, “skladan i vibrantan”, kako piše na etiketi, obogaćen biljnim začinima i maceratima bobičastog voća. U koktel ide i sok od limete, Schweppes tonic i na kraju listići mente.

14.11.2024., Varazdin - Restoran The Family, izbornika Zlatka Dalica. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– Misao vodilja u kreiranju jelovnika nam je da koristimo sezonske namirnice, tako da surađujemo s dosta OPG-ova od kojih kupujemo povrće, svježe meso i suhomesnate proizvode. Jelovnik mijenjamo i nadopunjavamo. Hit su za Martinje bile patke iz Međimurja. Idemo sa svježim mesom crne slavonske svinje u nekoliko varijanti, ponosni smo na tjesteninu koju ovdje radimo, kao i na pizze od vrlo kvalitetnih namirnica. Imamo i shop “Najbolje iz Hrvatske”, u kojem proizvode OPG-ova iz cijele Hrvatske prezentiramo i nudimo gostima. Ovdje ih mogu kušati, kupiti i ponijeti kao suvenire. Imamo, uz ostalo, sireve iz cijele Hrvatske, dosta vrsta pršuta, kulena, kulenove seke i slanine od crne slavonske svinje, 195 etiketa hrvatskih i nešto malo hercegovačkih vina, dosta maslinovih ulja, varaždinsko bučino ulje i druge delicije. U shopu se mogu nabaviti i rekviziti vezani za reprezentaciju, od dresova do lopti. Imamo i proizvode od tartufa, prirodnu kozmetiku i aromatiku. Najbolje iz Hrvatske... – zaključuje Crleni, inače prvi državni prvak u kuharstvu 2004. godine na Prvom nacionalnom prvenstvu kuhara u Opatiji.