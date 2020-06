Spavate li bosonogi ili s čarapama? Evo što je bolje za vaš san

Neki ljudi ne mogu zaspati bez čarapa na nogama, ali to nije bez razloga. Prema istraživanju iz 2017. godine, osobe koje nose čarape u krevet brže utonu u san nego osobe koje spavaju bosonogi, prenosi Medical News Today. To je zato što tjelesna temperatura pada tijekom noći, dostižući najnižu temperaturu oko četiri ujutro. Prosječna tjelesna temperatura iznosi 36,5 stupnjeva Celzijusa, ali to varira za jedan do dva stupnja tijekom 24 sata.

Zagrijavanje stopala i ruku vodi do širenja krvnih žila, što oslobađa toplinu kroz kožu i pomaže u snižavanju tjelesne temperature. To šalje mozgu poruku da je vrijeme za spavanje. Istraživanja pokazuju da je topla koža povezana s bržim spavanjem.

Na tjelesnu temperaturu osobe utječe njegov biološki dnevni ritam, koji kontrolira vrijeme spavanja tako da se osoba osjeća pospano noću i budna ujutro. Tjelesna temperatura postupno raste tijekom dana, a vrhunac doseže u kasno popodne, kada se ljudi osjećaju budno. Tijekom noći tjelesna temperatura se smanjuje, zbog čega se osoba osjeća pospano. Ako osoba spava u čarapama, to može pomoći u ciklusima regulacije temperature.

No nije to jedina prednost spavanja s čarapama na nogama.

Mnoge žene u svojoj menopauzi prolaze kroz valunge, koje im mogu uzrokovati veliku vrućinu, pogotovo tijekom noći. Sposobnost čarapa da pomognu nižoj tjelesnoj temperaturi tijekom noći također može biti od koristi u sprečavanju vrućine. To je zato što se smatra da je vrućina uzrokovana hormonskim fluktuacijama koje utječu na kontrolu tjelesne temperature

Prema jednom istraživanju iz 2005. godine, parovi koji nose čarape tijekom seksa imaju veću šansu da postignu orgazam. To je zato što hladnoća stopala šalje mozgu negativne signale i smanjuje seksualnu uzbuđenost.

