Često idete na spavanje s mokrom kosom? Zbog ovih par razloga vjerojatno ćete to prestati raditi

Za gubitak kose mogu biti krive razne stvari, ali Pink Villa danas donosi jedan od njih koji će mnoge iznenaditi - spavanje s mokrom kosom! Kosu operete navečer nakon napornog dana na poslu i preumorni ste da biste potrošili još pola sata, sat na feniranje, pa mislite da ništa neće biti ako legnete s polu mokrom. U krivu ste.



Jedna od stvari koja se jako često događa nakon tako prospavane noći je iritacija tjemena. Kada spavate s mokrom kosom, vlaga i toplina mogu uzrokovati nastanak bakterija na tjemenu, a samim time i razne iritacije.



Evo još nekoliko razloga.



Zapetljana kosa

Vrlo lako, dok je mokra, kosa se zapetlja. Nastanu mali čvorovi dok spavate, a s obzirom na to da se tako posuše, teško se otpetljavaju i raščešljavaju iduće jutro.



Gubitak volumena

Posljedica prislanjanja vlažne kose na jastuk je gubitak volumena, i to značajan. Osušite kosu prije nego idete spavati kako ne biste morali trošiti novce na razne preparate za volumen idućeg dana. Dok onima s jako gustom kosom to možda i odgovara, oni s tankom i rjeđom bi trebali potpuno izbjegavati spavanje bez da ju prethodno osuše jer im volumena ionako nedostaje.



Glavobolja

Stručnjaci kažu da mokra kosa snižava temperaturu našeg tijela i uzrokuje glavobolje jer se ono pokušava zagrijati. Mokra, zamotana u ručnik može dovesti do glavobolja već tijekom spavanja.

Ispucali vrhovi

Često se morate šišati zbog ispucalih vrhova? Jedan od razloga može biti upravo ovaj o kojem čitate. Okrećemo se puno puta dok spavamo, a tako se kosa oštećuje - više puca dok je mokra.



Problemi s kožom

Ne samo da ćete imati probleme s tjemenom i kosom, već i s kožom lica. Dok spavate, uvijek vam kosa dolazi na lice, ali kada je još mokra u kombinaciji sa sobnom temperaturom može stvoriti bakterije na licu, a iste će stvoriti probleme.