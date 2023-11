Smije li se krumpir jesti nakon što proklija? Evo što kažu stručnjaci

Ako vam je krumpir ikad neko vrijeme proveo na kuhinjskoj površini ili u smočnici, znate kako se promijeni kada proklija i dobije zelenkastu nijansu, no treba li ga tada baciti ili je i dalje siguran za jelo? "Klice koje tada na njemu nastaju sadrže toksin zvan solanin, koji može uzrokovati glavobolju, povraćanje i druge probavne simptome", objasnila je Ellen Shumaker, direktorica odjela za informiranje o hrani sa Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline. Ako se takav krumpir konzumira u velikim količinama, upozorila je, može uzrokovati i prilično ozbiljne zdravstvene simptome, np ako su klice male i krumpir nije mekan ili smežuran, klice se mogu odrezati i može ga se jesti. "Ne jedite krumpir koji već ima zelenkastu boju!" upozorila je i Maggie Michalczyk, dijetetičarka i osnivačica Once Upon a Pumpkin.

“Sunčeva svjetlost uzrokuje zelenu boju jer proizvodi klorofil, ali pravi problem je nakupljanje štetnih toksina. Ako na krumpiru postoje tek male zelene mrlje, one se mogu odrezati, ali ako su velike, radije ga bacite". Klijanje i zelenkasta nijansa, kaže, glavni su znakovi da se krumpir pokvario ili da se počinje kvariti, no ako je krumpir smežuran i mekan, to je svakako znak da ga treba baciti", dodala je.

"A iako su učinci konzumiranja lošeg krumpira uglavnom gastrointestinalni, u teškim slučajevima solanin zapravo može izazvati paralizu". Općenito, najbolje je kloniti se krumpira čudnog izgleda, osobito ako je počeo pozelenjeti, posebno jer nakon što počne pokazivati simptome zelenila, gomolja i klica, razviti će i gorak okus, te vjerojatno neće sadržavati ni toliko hranjivih tvari kao prije.

"Iako nije bilo mnogo istraživanja o ovoj temi, možemo pretpostaviti da je sadržaj hranjivih tvari u proklijalom manji nego u zdravom krumpiru jer je kada klija krumpir izložen većoj oksidaciji uslijed viših temperatura", rekla je dijetetičarka Tamar Samuels. Zdravi krumpir normalnog izgleda bilo koje vrste pun je vitamina i minerala", podsjetila je, "a uz ostalo sadrži mnogo A i C vitamina i kalija.

