'Moja kćer je u vezi s muškarcem o kojem sam čuo neke loše stvari; trebam li ju upozoriti?'

Zabrinut sam za svoju 29-godišnju kćer koja je od nedavno u vezi s muškarcem koji se tek prije par mjeseci razveo. On je nekoliko godina stariji od nje i ima dijete sa svojom bivšom suprugom, a ona je kćerka mog poznanika, pa sam preko njega čuo par stvari o njegovoj situaciji, napisao je anonimni muškarac terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Collen. "Čini se da je tijekom cijelog braka bio grozan prema svojoj bivšoj ženi, a kada su se napokon odlučili razvesti, financijski joj je otežao stvar. Znao je biti jako neugodan verbalno, no nikada ju nije fizički zlostavljao", napisao je, dodavši i kako mu je jasno da će poznanik u svakom slučaju stati na stranu svoje kćeri, no misli da nije tip koji bi lagao o takvim stvarima.

"Shvaćam i da ne znam sve detalje njegovog braka i kakav je stvarno kao osoba jer ga nisam upoznao, no trebam li svejedno upozoriti svoju kćer? Ona je inače vrlo svojeglava i nisam siguran da bi me poslušala, ali osjetio sam da me poznanik upozorava na njega, premda nije to otvoreno rekao. Možda provodim previše vremena brinući za svoju kćer, no žao mi je što se baš s takvim čovjekom spetljala", zaključio je.

"Razumijem vašu zabrinutost, ali važno je zapamtiti da svaka priča ima dvije strane. Kakve god bile okolnosti između tog čovjeka i njegove bivše žene, očito je da se radilo o toksičnoj vezi i da nisu bili jedno za drugo. Ipak, ja bih na vašem mjestu bila oprezna s preranim zaključcima", napisala mu je terapeutkinja,

"Istina je da ne znate detalje i nikad nećete, a postoji stotinu stvari koje su mogle dovesti do kraja njihovog braka i do gadnog razvoda. Da ste to i spomenuli svojoj kćeri, sumnjam da bi vas poslušala. Štoviše, mogla bi postati obrambena i jako se naljutiti, a onda više s vama ne bi razgovarala o svojoj vezi", rekla je. "Ako joj odlučite nešto reći, pripazite kako ćete to sročiti da ju ne udaljite od sebe, a moja je taktika uvijek bila pustiti djecu da lete i uhvatiti ih ako padnu".

