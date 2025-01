Seljak iz Sibira koji je podijelio carsku Rusiju: I vlastitu smrt pretvorio u misterij

Grigorij Jefimovič Rasputin jedna od najintrigantnijih figura ruske povijesti, ubijen je na današnji dan 1916. godine. Baš kao i uz čitav život, i uz smrt ovog samoprozvanog iscjelitelja vežu se misteriozna i intrigantna nagađanja i legende. Taj tajanstveni seljak iz Sibira koji je uspio postati ključni savjetnik ruske carske obitelji Romanov, iza sebe i nije ostavio ništa doli mješavine mita, skandala i političkih intriga. Njegov život, ispunjen kontrastima i kontroverzama, inspirirao je mnoge legende koje i danas intrigiraju povjesničare i javnost.

Rođen 1869. godine u selu Pokrovskoje u Sibiru, Rasputin je veći dio mladosti proveo kao običan seljak. Bio je nepismen do odrasle dobi, no već tada je pokazivao interes za religiju. Njegova duhovna potraga odvela ga je na brojne hodočasničke putove, tijekom kojih je stekao reputaciju iscjelitelja i mistika.

Rasputin je 1905. godine prvi put ušao u krug ruskog carskog dvora zahvaljujući preporuci utjecajnih crkvenih vjerodostojnika. Carica Aleksandra Fjodorovna posebno je vjerovala u njegove sposobnosti. Smatrala je da Rasputin može izliječiti njezinog sina, carevića Alekseja, koji je bolovao od hemofilije – bolesti zbog koje je svako krvarenje moglo biti smrtonosno.

Rasputin je ubrzo postao neizostavan dio dvorskog života. Njegove metode 'liječenja', koje su uključivale molitve i hipnozu, često su smirivale Aleksejeve napade. Careviću se stanje s vremenom zaista popravilo, no povjesničari vjeruju kako to nije bilo zbog Rasputinovih čudesnih moći već zbog činjenice da je naredio da djetetu prestanu davati aspirin koji, poznato je, razrjeđuje krv. Bez obzira na pravi razlog, popravljanje carevićevog stanja dodatno je učvrstilo Rasputinov položaj kod carice Aleksandre, koja je u njemu vidjela božanskog posrednika.

No, Rasputinov uspon izazvao je zavist i nepovjerenje među aristokracijom, a njegove kontroverzne metode i način života samo su pojačali ogovaranja. Rasputinova bliskost s carskom obitelji izazvala je burne reakcije. Osim toga, u visokom društvu su se proširile glasine o njegovom razuzdanom ponašanju, alkoholu i vezama sa ženama iz svih društvenih slojeva. Govorilo se kako koristi svoju moć kako bi privukao žene u postelju te da organizira razvratne orgije.

Njegova navodna moć nad caricom Aleksandrom postala je središnja tema mnogih političkih teorija, a mnogi su tvrdili kako je čak i nju učinio svojom ljubavnicom. No, to nikada nije dokazano. Kritičari su ga optuživali za utjecaj na državne odluke, iako je njegov stvarni politički utjecaj vjerojatno bio ograničen.

Rasputinova rastuća moć i nepopularnost kulminirali su 1916. godine, kada je skupina aristokrata na čelu s knezom Felixom Jusupovom odlučila organizirati njegovo ubojstvo. Prema legendi, Rasputina su pozvali u Jusupov dvorac gdje su ga prvo pokušali otrovati cijanidom koji su mu stavili u piće i kolače, no on je navodno preživio. Zatim su ga ustrijelili, ali su kasnije tvrdili kako je i dalje pokazivao znakove života. Na kraju su ga bacili u ledenu rijeku Nevu, gdje je navodno podlegao utapanju. O neuspješnim pokušajima ubojstva godinama su se raspredale legende, no obdukcija je pokazala pravu istinu. U krvi iscjelitelja nisu pronađeni tragovi otrova, a pluća mu nisu bila ispunjena vodom, što znači da su ga vjerojatno usmrtili hici prije nego što je bačen u Nevu.

U svakom slučaju, Rasputinov život i smrt postali su na neki način simbol kraja carističke Rusije. Njegova uloga u propasti dinastije Romanov i dalje je predmet brojnih rasprava. Bio je mistik, iscjelitelj, ali i čovjek čije su ambicije i kontroverze u njegovo vrijeme izazivale ozbiljne podjele. Danas, Rasputin ostaje figura koja istovremeno fascinira i plaši, predstavljajući simbol turbulentnih vremena koja su promijenila povijest Rusije.

