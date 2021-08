Seks terapeuti otkrivaju 5 načina da se bolje zabavite s partnerom u spavaćoj sobi

Svi se psiholozi educirani za seks i odnose u ljubavnim vezama slažu da seksualni život partnera s vremenom obično postaje manje uzbudljiv, no postoji, kažu, nekoliko načina da se poboljša:

1. Iščekivanje

Ako vam je seks postao predvidljiv i rutinski, stvorite iščekivanje tako da partneru kažete "Spremam iznenađenje za tebe, ali ćeš morati pričekati". Pripremite se da učinite nešto zabavno ili novo, ali nemojte reći partneru što ni kad, savjetuje psihoterapeutkinja specijalizirana za seks Vanessa Marin.

2. Zadajte si ciljeve

Razmislite o tome što bi vam se svidjelo u seksu: je li to osjećaj bliskosti sa partnerom, bolja veza ili vaše ili partnerovo zadovoljstvo. Razmišljanje o tome što možete popraviti za bolji seks moglo bi dovesti do boljeg seksa i do želje za češćim seksom, kaže seks terapeutkinja, sa Sveučilišta u Torontu Amy Muise.

Veliki uspjeh dizajnerice koju obožavaju slavne Hrvatice: Još uvijek ne mogu doživjeti koliko je to veliki korak za mene

3. Zaboravite na to tko je raspoložen, a tko nije

Ako želite da vaš seksualni život bude bolji, svaki se dan na 15 minuta posvetite ljubljenju, zajedničkom gledanju pornografije, dijeljenju fantazija ili međusobnom masiranju. Ne treba vam želja za seksom, morate samo biti spremni kod partnera izazvati uzbuđenje, kaže seksualni terapeut i osnivač Good In Bed.com Ian Kerner.

4. Potaknite osjetila

"Većina je ljudi rođena s pet funkcionalnih osjetila: mirisa, okusa, dodira, sluha i vida, a svatko uz to ima i mjesta po kojima ih dodiri najviše uzbude. Istražite nove načine za stimulaciju tih mjesta i podijelite ih s partnerom, kaže seksualna terapeutkinja iz New Yorka Sari Cooper.

5. Obrazujte se

Volim da moji klijenti s partnerima čitaju knjige ili članke o seksualnosti napisane za tinejdžere i mlade odrasle osobe jer mislim da nikako ne škodi naučiti osnove, pogotovo kad imaš pravog partnera s kojim možeš vježbati, rekla je za Real Simple psihologinja iz Detroita Sally Palaian.

Kako najlakše do orgazma