Savjeti za putovanje s psom u automobilu: Nikada ga nemojte voziti na prednjem sjedalu

Neki vole putovati, ali to može biti stresno za vas i vašeg ljubimca ako niste pripremljeni, piše webmd.com. Planiranjem unaprijed možete osigurati da vaše putovanje bude sigurno i udobno za vas i vašeg psa. Ako planirate putovati s kućnim ljubimcima, bilo zbog užitka ili potrebe, morat ćete poduzeti nekoliko koraka kako biste se pripremili za potrebe svog psa tijekom puta.

Držite svog ljubimca vezanog tijekom vožnje. Nije sigurno za vas ili vašeg psa ako skače po automobilu dok vozite. Morate se fokusirati na vožnju, a vaš pas vas može omesti ako se uzbudi ili prestraši. Zračni jastuci su sjajni za vas, ali mogu jako ozlijediti vašeg ljubimca ako imate nesreću dok je on na prednjem sjedalu. Baš zbog toga kućni ljubimci trebaju biti na stražnjem sjedalu. Najsigurniji način za putovanje vašeg ljubimca je u transporteru koji je pričvršćen za sjedalo sigurnosnim pojasom ili na drugi način. Provjerite je li transporter dovoljno velik da pas može stajati, okrenuti se i leći. Možete koristiti i sigurnosni pojas za kućne ljubimce, ali oni nisu dokazano učinkoviti u zaštiti životinja tijekom sudara.

Obavite nekoliko kratkih vožnji sa svojim psom kako biste ga navikli na vožnju automobilom prije nego što krenete na dugo putovanje. Postupno povećavajte duljinu tih kraćih vožnji kako biste se pripremili za dugotrajna putovanja s psima.

Nahranite svog ljubimca laganim obrokom tri do četiri sata prije polaska. Dok ste na putu, uvijek stanite kako biste nahranili psa. Nemojte ga hraniti u pokretnom vozilu, tako ćete izbjeći mučninu kod kućnih ljubimaca.

Spakirajte sve što trebate za svog ljubimca. Obavezno uključite i dokumente vašeg ljubimca, uključujući dokaz o cijepljenjima. Ponesite uobičajenu hranu, vodu, lijekove i zdjelice. Također biste trebali uključiti potrepštine za čišćenje za vašeg ljubimca. Kako biste svog ljubimca održali sretnim i tijekom putovanja, spakirajte nekoliko igračaka, uključujući neke nove i nekoliko starih favorita. Na kraju, ne zaboravite komplet prve pomoći za kućne ljubimce.

Iako bi vaš ljubimac trebao imati mikročip, pobrinite se da ima ogrlicu s identifikacijskom oznakom s vašom kućnom adresom te brojem mobitela. Za dulja putovanja i odmore, nabavite privremenu oznaku s telefonskim brojem ili podacima odredišta gdje ćete boraviti u slučaju da se vaš ljubimac izgubi tijekom putovanja.

Nemojte dopustiti svom psu da vozi s glavom izvan prozora. Nema sumnje da to neke pse čini sretnima, i to je slatko za vidjeti... Međutim, tako riskirate brojne ozljede. Ako slijedite prvi savjet, to neće biti problem, ali vrijedi ponoviti.

Nosite važne dokumente svog ljubimca sa sobom. Ako putujete preko granica, uz dokaz o cijepljenju protiv bjesnoće možda će biti potreban i zdravstveni certifikat. Ponesite vlastitu vodu ili svom psu dajte flaširanu vodu. Pijenje vode iz nepoznatog izvora može uzrokovati mučninu.

Pripremite automobil za svog psa. Postoje mnoga sjedala za automobile i pokrivači za podove koji štite vaš automobil i dodaju udobnost vašem psu. Ako često putujete sa psima, možda biste trebali uložiti u neke od ovih proizvoda.

