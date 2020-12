Savjeti iz prve ruke: Psihologinja otkriva kako se bori s usamljenosti

Bliži nam doba godine kad se, i u 'normalnim' vremenima, mnogi osjećaju usamljeno, a ova će im godina biti još izazovnija jer se ne mogu ni s društvom okupiti na nekoj proslavi ili zajedničkom izlasku. Psihologinja i autorica dr. Margaret Paul otkrila je kako se ona osobno nosi sa samoćom i osjećajem usamljenosti, a svojim klijentima preporučuje da u to vrijeme pokušaju biti kreativni.

- Kad se stvarno uživimo u kreativni proces kao da nam se srce i duša ispune radošću, čak i kad stvaramo sami - kaže dr. Paul i priča kako je još na fakultetu naučila izrađivati ​​lonce na lončarskom kolu. Njen je profesor,na UCLA-u, prisjeća se, bio u tome čak svjetski poznat pa je učila od najboljih. Danas tako ima i svoj mali studio za lončarstvo, a kaže i kako je pomlađuju sati koje u njemu provodi izrađujući lonce i ukrašavajući ih.

- Nikad se ne osjećam usamljeno dok stvaram, iako to uglavnom radim sama. Kad se otvorim svojoj kreativnosti, otvorim se i vlastitoj duši i nečem višem od sebe, tako da zapravo i nisam sama - kaže dr. Paul.

- Nedavno sam jednoj klijentici predložila slikanje, no odmah mi rekla da 'ne želi jer nije kreativna'. Svakom tko misli da nije kreativan predlažem da pročita knjigu 'Drawing on the Right Side of the Brain' (Crtanje na desnoj strani mozga) autorice Betty Edwards ili da pronađe neki online tečaj crtanja. Svatko može tako naučiti crtati, ali i pronaći veliko zadovoljstvo u samom učenju. - objasnila je.

A kreativni projekti mogu, kaže, obuhvaćati puno različitih stvari: od slikanja, izrade kolaža, pletenja ili šivanja, vezenja, fotografiranja, pisanja, kuhanja ukusne i zdrave hrane, sviranja nekog instrumenta, izrade nakita, izrade svijeća, aranžiranja cvijeća, gradnje stvari, učenja oblikovanja s raznim oblicima gline koja se može i peći ili kaligrafiju - na Pinterestu se može pronaći na stotine ideja za razne kreativne projekte.

- I stvaranje s drugima može biti nevjerojatno zabavno. Ako se i ne možemo naći, postoji Zoom koji nam danas pomaže da se okupimo s prijateljima i obitelji i pronađemo neki načina da zajedno stvaramo - poručila je dr. Paul koju ispunjava i spremanje ukusne i zdrave hrane poput njenog 'zdravog sladoleda' koji radi svaki tjedan, a za kojeg joj svi kažu da je najbolji koji su ikad probali. Za sve koje zanima o kakvom se okusu radi, psihologinja je na portalu Mind Body Green podijelila svoj recept za smjesu koju stavlja u aparat za sladoled:

Domaći recept za sladoled od vanilije

Sastojci

1 litra kreme od vanilije

2 žumanjka

1/3 šalice meda

1-2 t žlice vanilije u prahu

1 kg stevije

Za čokoladni sladoled dodajte 1/2 šalice sirovog kakaa, a za sladoled od bundeve 2 žlice začina za pitu od buče

Pomiješajte sve sastojke ručnim mikserom.

Smjesu ulijte u aparat za sladoled na 20-30 minuta. Dobar tek!

