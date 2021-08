Ronilački raj s 15 stanovnika najljepši na Mediteranu i šesti u svijetu, to rijetki naši znaju

Grad je niknuo za 547 dana, posjetio ga je i Mussolini

Raša je najbliža Svetoj Marini. Blizu su i Labin, Plomin, nije tako daleko ni Pula... A u tom malom rudarskom mjestu, gdje se kava pije u Kavani Raša, žive ljudi sa svih prostora bivše države, od Makedonije, preko Vojvodine do Slovenije. Ništa čudno, doselili su zbog posla u rudniku pa generacijama ovdje ostali. Grad je nastao gotovo preko noći, izgrađen je za 547 dana, a kada se gradio, posjetio ga je i – Benito Mussolini. Na stranu ozloglašeni diktator, bilo je tu teških dana, glavu je u nesreći u rudniku izgubilo 185 ljudi.

No idemo na vesele, ljetne teme. Prvi čovjek turizma Raše Jasmin Mahmutović (35) uz kavu u kavani govori:

– Nedavno je jedna Njemica kupila stan, isključivo kako bi mogla uživati u ljepotama Istre, a i ona voli roniti dolje u Svetoj Marini. Baš smo neki dan dobili novu susjedu.

Gdje je tu najljepše turistu otići na izlet?

– Ako se turist popne u selo Skitača, može se uputiti na izvor u vapnencu, a legenda kaže da, ako se umiješ u izvoru svete Lucije, nećeš više imati problema s vidom. Luce na talijanskom znači – svijetlo! Tamo je zaboravljena idila – govori Mahmutović pa dodaje:

– Staza od crkve svete Lucije vodi na vidikovac Oštri, a tamo je tek idila – Kvarner na dlanu. Ako se nastavi do vrha Orlić, e tu se vide i Uljanikove dizalice u Puli, ali pogled seže sve do Venecije. Turisti koji nam dolaze većinom su ljudi koji obožavaju outdoor sportove, od trekinga, biciklizma, triatlona pa sve do – ronjenja. Za takav je odmor ovaj naš kraj – raj.