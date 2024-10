Roditelji si godinama ne mogu oprostiti grešku: 'Žele da promijenim svoje ime'

Izabrati ime za dijete može biti popriličan izazov, osobito ako u taj izbor uključi i obitelj. Jedan tinejdžer je objasnio da su njegovi roditelji svu njegovu braću i sestre nazvali po drugim članovima obitelji, prema želji svojih roditelja. No kad se on rodio, odlučili su se suprotstaviti toj tradiciji i umjesto toga odabrali su nadimak koji im se sviđao kao "srednji prst" vlastitim roditeljima, piše Mirror.

Međutim, sada kada dečko treba diplomirati, roditelji ga pokušavaju nagovoriti da promijeni ime jer smatraju da je previše djetinjasto za stvarni svijet. "Nazvali su me Sunny. Da, to je 'djevojačka verzija' imena Sonny. Ne sjećam se točno, ali kada sam imao oko 10 godina roditelji su me ponekad počeli zvati srednjim imenom i prestali su tek kad sam im rekao da je to čudno i da mi se sviđa moje ime", napisao je tinejdžer na Redditu.

Kada je imao 13 godina pitali su ga je li ikada imao nadimak i rekao je ne. "Prošle godine su rekli da neka djeca mijenjaju imena prije nego što završe srednju školu jer žele nešto više odraslo i žele uštedjeti dodatni trošak promjene imena na diplomi. Isprva sam pomislio da, ako ljudi to žele, ima smisla. Onda sam rekao da mora da je grozno mrziti svoje ime", objasnio je. I dalje forsirajući tu ideju, roditelji su mu uz nadimak Jamie počeli predlagati ime James.

Rekao je roditelja da mu se sviđa Jamie, ali da više voli Sunny. Zatim su ga pitali sviđa li mu se ime Luke i rekao je ne. "U lipnju su me pitali bih li razmislio o tome da im dopustim da mi promijene ime. Bilo im je žao što sam dobio tako neozbiljno ime za muškarca. Rekao sam im da ne želim promijeniti svoje ime i da sam uvijek volio način na koji su pričali o tome kako su pronašli moje ime", napisao je Sunny.

Njegovi roditelji priznali su da su se njihovi osjećaji prema imenu Sunny promijenili te da su zabrinuti kako će taj "nadimak" utjecati na njega u poslovnom svijetu. "Rekli su da duboko žale zbog toga. Rekao sam im da mi je drago što su tako odabrali i da to ne bi trebali naglašavati. Ali prošlog su tjedna dobili papire za zakonsku promjenu imena i predstavili mi tri imena izbora i te su me zamolili da izaberem jedno", objasnio je.

Objasnili su mu da ne žele živjeti s osjećajem krivnje, a Sunny im je odgovorio da neće promijeniti ime jer oni zbog njega žale. "Rekao sam im da se osjećam da je moje ime sada važnije. Rekli su mi da bih trebao misliti barem na njihove osjećaje i da bih trebao razmisliti o budućnosti i o tome hoće li me ljudi zbog imena ozbiljno shvatiti", dodao je tinejdžer.

Komentirajući njegovu objavu, jedan je korisnik rekao da zvuči kao da su njegovi roditelji više zabrinuti za svoje osjećaje u vezi s imenom nego za njegove. "To ime je tvoje, ti si svoja osoba i ako ne želiš promijeniti svoje ime zato što ti se sviđa, onda nemoj. To su njihovi osjećaji s kojima trebaju živjeti, a stavljati ih na tebe kao dijete je nepravedno i čudno", dodao je.

"Tvoji roditelji zvuče iscrpljujuće", smatra drugi korisnik. "Imali su priliku dati ti ime. Ne dobivaju promjenu samo zato što žale. Jedina osoba koja ima pravo promijeniti tvoje ime si ti. Meni se ime osobno sviđa", zaključio je treći.