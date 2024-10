Radite li ih i vi? Osoblje otkrilo kojih šest grešaka ljudi rade dok odsjedaju u hotelu

Nakon dugog putovanja jedini vam je cilj što prije dobiti ključeve od hotelske sobe da biste se mogli odmoriti. Vjerojatno ste pozdravili zaposlenika na recepciji, pokazali svoju osobnu iskaznicu i to je bilo to. Ako vam to zvuči poznato, vjerojatno ste poput većine gostiju i ne razmišljate puno o svom cjelokupnom boravku osim o osnovnim stvarima. Zaposlenici i menadžeri u otkrili su koje "pogreške" gosti najčešće rade. Evo što biste mogli učiniti drugačije prilikom sljedećeg boravka u hotelu, piše HuffPost.

Ne rezerviraju smještaj izravno preko hotela: Iako može biti primamljivo smještaj rezervirati putem turističkih web stranica trećih strana da biste uštedjeli novac, ipak postoji nekoliko nedostataka.

"Rezerviranje preko trećih strana uklanja više od polovice radnji koje možemo poduzeti da bismo vam pomogli," rekao je Chase Christian, direktor smještaja u hotelu 106 Jefferson u Huntsvilleu u Alabami. "Često nismo u mogućnosti vratiti novac za noćenje ako vam je put neočekivano otkazan, možda nećete dobiti pogodnosti za lojalnost, ili treća strana naplaćuje naknade za zakašnjele promjene", objasnio je. Radi se o problemima koji se obično mogu izbjeći kada se smještaj rezervira izravno putem objekta.

"Ako recepcionar ima samo jednu sobu s pogledom i dva gosta čekaju svoju sobu, od kojih je jedan član programa vjernosti hotelskog brenda koji je rezervirao izravno, a drugi je rezervirao preko treće strane, što hotelu donosi visoku proviziju. Što mislite, tko ima veće šanse dobiti sobu s pogledom koju je rezervirao?", objasnila je Rhiannon Reynolds, potpredsjednica operacija u hotelima Innisfree.

Ne informiraju se prije boravka: Prema Ivanni Gonzalez, direktorici soba u hotelu Kimpton Surfcomber u Miamiju, mnogi se gosti ne raspitaju o pogodnostima i uslugama koje su im dostupne sve dok ne završe boravak. "Često čujemo od gostiju o stvarima za koje bi voljeli da su znali da su dostupne, bilo da se radi o dodatnim jastucima ili čak preporukama za lokalne atrakcije", rekla je Gonzales.

Rachel Mylett, pomoćnica voditelja odjela za sobe u The Lodge at St. Edward u Kenmoreu u Washingtonu, rekla je da njezin objekt nudi pogodnosti na koje tipični gost ne bi ni pomislio bez pregledavanja njihove web stranice. "Tereni za piklbol i tjedna okupljanja, večeri igara, posebni happy hour, samostalni povijesni obilasci i besplatna joga subotom neke su od ponuda koje gosti mogu propustiti ako unaprijed ne istraže", objasnila je Mylett.

Ne traže higijenske proizvode: Ako ste žurili s pakiranjem, lako ste mogli zaboraviti ponijeti četkicu i pastu za zube. Zvuči poznato? Pa, u mnogim hotelima to možete zatražiti. "Dok sam bio na recepciji, gost koji je odlazio spomenuo je da hitno treba pronaći trgovinu s osnovnim potrepštinama jer je zaboravio četkicu za zube i nije prao zube četiri dana", rekao je Patrick van den Aakster, upravitelj recepcije u hotelu Corendon Amsterdam New-West u Nizozemskoj.

"Obavijestio sam ga da zapravo nudimo besplatne četkice za zube na recepciji. Bio je iznenađen i priznao da se nije sjetio pitati", dodao je. Iako neće svi hoteli ponuditi ovo, ipak mnogi imaju dentalne setove, češljeve i maramice za šminku dostupne za goste ako pitaju.

Ne rezerviraju spa ili restoran unaprijed: Napravite rezervaciju za spa i restoran odmah nakon što rezervirate hotelsku sobu da biste bili sigurni da ćete imati mjesto. "Popularni hoteli u blizini većih gradova često se rezerviraju puno unaprijed, osobito kada su dostupni i gostima i lokalnom stanovništvu", rekla je Mylett, "Mrzimo kada naši gosti ne mogu uživati ​​u svim uslugama i pogodnostima u objektu za koje su očekivali da će imati pristup po dolasku".

Ne pitaju o fleksibilnom vremenu prijave i odjave: Mnogi hoteli imaju standardno vrijeme prijave i odjave. Međutim, obično postoji određena fleksibilnost ako vaš let stiže ranije ili vam je potreban dodatni sat da se ujutro spremite. "Ako trebate prilagoditi vrijeme prijave ili odjave, obavijestite hotel prije dolaska. Hoteli su često fleksibilni tim zahtjevima, osobito ako ih se unaprijed obavijesti", objasnila je Gonzalez.

Ne obraćaju se s pitanjima i zahtjevima: Hotelski radnici žele se pobrinuti da imate ugodan boravak u njihovom objektu, ali neće znati kako ga mogu poboljšati ako im ne kažete. “Nemoj se sramiti. Odgovarajte na e-mailove i SMS-ove da biste osigurali da će vaš boravak biti onakav kakav želite. To uključuje da nas obavijestite ako slavite neku posebnu prigodu, možda naš tim može pomoći da to bude još posebnije", zaključila je Mylett.

