Radijatori su vam hladni na dnu? Stručnjak otkrio kako da ih zagrijete brže i jače

Već su stigli hladni dani, stoga problemi s grijanjem baš i nisu dobrodošli. Najčešći problemi kućanstava s radijatorima su hladnoća radijatora na dnu ili na vrhu. Ta područja ostaju hladna kada prepreka ometa cirkulaciju vode unutar uređaja što znači da se određeni dijelovi ne zagrijavaju, piše Express.

Matthew Jenkins, energetski stručnjak, otkrio je jednostavno rješenje kako popraviti taj neugodan problem bez da moraju platiti skupe profesionalne popravke. "Može postojati više razloga zašto radijatoru nedostaje topline na dnu. Najčešći razlog za radijator s hladnim dnom je nakupljanje mulja i krhotina. Budući da su radijatori stalno vlažno okruženje, tijekom godina često vidimo nakupljanje krhotina koje su nakupina prljavštine i hrđe", objasnio je. S vremenom ta nakupina može početi ograničavati i blokirati protok tople vode i tako uzrokovati da dijelovi radijatora izgube sposobnost grijanja. "Zbog začepljenja, voda se preusmjerava na druge dijelove radijatora, što znači da tok tople vode možda neće dosegnuti dno", rekao je Jenkins.

Objasnio je da kućanstva koja se bore s neučinkovitim radijatorima mogu lako riješiti problem korištenjem kemijskog sredstva za čišćenje. Za rješavanje problema s naslagama, Jenkins je preporučio kupnju sredstva za čišćenje sustava centralnog grijanja te praćenje uputa na boci o potrebnoj količini za sustav radijatora. "Pustite grijače da rade oko sat vremena, prije nego što ih isperete i zamijenite vodu. Ispiranje radijatora uključuje uklanjanje radijatora sa zida, pa ako vam nije ugodno da to učinite sami, uvijek pozovite stručnjaka da obavi taj zadatak", rekao je. Napomenuo je da bi proces trebao trajati oko sat vremena, no oni koji se suočavaju sa značajnim nakupljanjem naslaga mogli bi razmisliti o tome da sredstvo za čišćenje ostave u sustavu radijatora do tjedan dana prije ispiranja.

Ovo razdoblje omogućuje kemikaliji da temeljito otopi svu nakupljenu prljavštinu. Energetski stručnjak istaknuo je važnost pravilnog završetka posla. "Uvijek ne zaboravite isprati radijator i zamijeniti vodu nakon kemijskog čišćenja da biste bili sigurni da je vaš radijator siguran za korištenje u vašem domu", objasnio je Jenkins. Za ekološki osviještene pojedince koji radije izbjegavaju kemikalije, stručnjak je rekao da postoji i mogućnost da odvoje radijator i očiste ga ručno. "U pripremi za čišćenje vašeg radijatora, prvo biste trebali izolirati radijator zatvaranjem zapornog ventila da biste izbjegli prekomjerno curenje vode. Provjerite je li vaš sustav centralnog grijanja isključen i je li voda unutra ostavljena da se potpuno ohladi. Pustite da se voda unutar sustava potpuno ohladi prije čišćenja da biste izbjegli ozbiljne ozljede", savjetovao je.

Možda će vam za zatvaranje zapornog ventila trebati ključ, a ako imate termostatski radijatorski ventil (TRV), smanjite ga na nulu. Ako vaš radijator nema ovu funkciju, trebat ćete okrenuti drugi ventil na suprotnom kraju pomoću ključa. "Sljedeće ćete morati isprazniti vodu unutar radijatora, pa pripremite okolinu u slučaju prolijevanja. Provjerite je li pod vodootporan, a ako nije, položite ručnike i držite kante pri ruci. Pomoću ključa za odzračivanje otvorite ventil na vrhu radijatora. To će omogućiti protok zraka kroz sustav, a voda će početi teći iz olabavljenih ventil", objasnio je stručnjak. Nakon što voda prestane teći iz ventila, savjetuje se odvojiti radijator od zida i izliti ostatak vode.

"Važno je ne otpuštati ventile do kraja dok odvajate radijator, jer to može uzrokovati istjecanje vode iz vašeg sustava centralnog grijanja što može poplaviti vaš dom", upozorio je stručnjak. Upotrijebite crijevo da biste brzo ispuhali radijator, a onda protresite i uklonite sve ostatke i krhotine iz unutarnjih cijevi. Provjerite da voda teče čista, a zatim ponovno pričvrstite radijator na zid, pričvrstite sve spojnice i vratite sve ventile u njihove izvorne položaje. Kada voda ponovno počne cirkulirati, tada je potrebno zatvoriti ventil za odzračivanje i testirati sustav centralnog grijanja da biste bili sigurni da ispravno radi.