Psihologinja s Harvarda otkrila: Ljudi gledaju ove dvije stvari kada nas tek upoznaju

Htjeli mi to priznati ili ne, kada se s nekim upoznajemo odmjerimo ga od glave do pete i počnemo s procjenjivanjem. Osim fizičkog izgleda koji je neizbježno primijetiti, ljudi procjenjuju dvije stvari kada se s nekim upoznaju, kaže Amy Cuddy, psihologinja s Harvarda.



Je li čovjek topao ili nije i je li sposoban ili ne - dvije su stvari na temelju kojih onda dalje procjenjujemo možemo li nekome vjerovati i hoćemo li ga poštivati ili ne.

"Toplu osobu koja ulijeva povjerenje, a još uz to izaziva i divljenje, druga strana doživjet će kao dar, a ne kao prijetnju", kaže Amy i napominje što treba imati na umu na razgovorima za posao i susretima s ljudima općenito. "Govorite slobodno i otvoreno, to je ono što otvara vrata sjajne budućnosti. To će vas dovesti puno dalje nego sramežljivost."



Nemojte se lažno predstavljati, ljudi to osjete i vrlo brzo će postati svjesni da niste prirodni, prenosi njezine savjete evome.co

