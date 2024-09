Problemi po imenu: 'Mama me nazvala po svom omiljenom voću, bilo me je sramota'

Kada roditelji biraju ime za svoje dijete, tada na mnogim mjestima traže inspiraciju. Neki gledaju popis najpopularnijih imena, drugi ga traže u Bibliji, treći traže inspiraciju negdje drugdje. Tako je upravo jedna mama bila nadahnuta svojim omiljenim voćem kada je birala ime za svoju kćer.

"Zovem se Apple (Jabuka). Mrzim svoje ime samo kad sam u blizini stranaca jer bulje, primjer je liječnička ordinacija, ili kad se predstavljam jer ljudi uvijek misle da lažem. U srednjoj školi svi su me počeli zvati Apps i svidjelo mi se to", ispričala je korisnica na Redditu.

Nakon što se zbog nadimka požalila mami, mama je rekla da je to popularno ime u njezinoj domovini, Laosu. "Mislim da postaje čudno jer sam rođena u SAD-u pa je ime prevedeno. Jedina druga osoba koju znam s imenom Apple je kći Gwyneth Paltrow", opisala je djevojka, prenosi Mirror.

VEZANI ČLANCI:

U komentarima su joj se javili mnogi korisnici. "Zovem se Tiger, zamisli samo moje muke. Budi sretna što si samo Apple", rekao je jedan korisnik. Drugi korisnik se našalio da se ljudi vjerojatno pitaju zašto njezino ime ne "tjera doktora van". No, djevojka ipak nije jedina s tim imenom. "Obožavam ime Apple! Apps je također savršen nadimak. Polusestra mog rođaka ima isto ime i vjerojatno je privlačila svu pažnju dok je odrastala, ali ja bih definitivno dao takvo ime djetetu", napisao je treći korisnik.

Bilo je i korisnika koji su odlučili podijeliti svoje iskustvo s imenom koje također ne vole i zbog kojeg su imali problema. "Mrzila sam svoje ime, bilo je dosadno, a u tinejdžerskim godinama su mi se dogodile neke čudne stvari zbog kojih sam se osjećala potpuno otuđeno, a to što me zovu tim imenom samo je pogoršavalo situaciju", ispričala je jedna korisnica. S 15 godina smislila je nadimak koji je koristila gdje god je mogla, a s 18 godina otišla je do matičnog ureda i službeno promijenila ime.

"Sada nitko koga upoznam nema pojma da 'Ren' nije ime s kojim sam rođena. Ime je kratko, otkačeno i prilično uniseks u usporedbi s mojim rođenim imenom, koje je dulje i dosadno", zaključila je jedna korisnica.

Vukovi samotnjaci: Ovi horoskopski znakovi ne slažu se najbolje s drugim ljudima