Prepustila je dečku da joj napravi šiške - dobila frizuru kao iz filma Glup i gluplji!

Amyleigh Weaver postala je nalik Lloydu Božiću iz filma "Glup i gluplji" nakon što je njezina druga polovica Francis Plaka odlučio preuzeti stvar u svoje ruke i ošišati ju, prenosi LADBible.

21-godišnjakinja iz Halifaxa u Yorkshireu dala je svom 20-godišnjem dečku upute što da radi, ali stvari nisu tekle po planu. Amyleigh je rekla: "Upravo sam se preselila u to područje pa nisam znala gdje bih trebala srediti kosu koja mi je postajala duga, pa sam znala da nešto moram učiniti."

Foto: Amyleigh Weaver

"Samo sam željela šiške, pa sam odlučila to prepustiti dečku dok ne nađem nekog dobrog frizera. Ovo je prvi put da sam mu dala da to napravi, činio se pun samopouzdanja i kao da zna što radi, pa sam mu vjerovala."



"Uzeo je električni brijač i počeo šišati. Rekla sam mu točno što da napravi i pustila ga. Nakon što je završio pogledao me i rekao da mu je žao. Otrčala sam u kupaonicu, pogledala se u ogledalo i shvatila da me upropastio."

Foto: Amyleigh Weaver

Na Francisovu sreću, Amyleigh je duhovita, pa je pronašla i smiješnu stranu ovoga i rekla kako je naučila lekciju. "Prvo sam poludila, a onda sam se počela smijati. Dečko se osjećao zaista krivim, a meni je žao što sam mu dozvolila da to napravi, ali na kraju dana kosa će narasti."



"Ne bih preporučila drugim curama da se prepuste u ruke dečka osim ako nije profesionalni frizer."



"Dobro sam se nasmijala i teško je ne vidjeti smiješnu stranu ovoga."