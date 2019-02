Pijete nešto hladno i spavate nakon jela? Evo što još ne biste trebali raditi poslije obroka

Ono smo što jedemo, poznata je uzrečica, ali poznato je i to da bismo, kada je riječ o prehrambenim navikama, trebali znati što je dobro, a što nije za naš organizam. I nije tu riječ samo o izboru namirnica i količini koju konzumiramo. Postoje i neka "pravila" koja je dobro znati o tome što bismo svakako trebali izbjegavati nakon obroka. Evo o čemu je riječ...

Ne pijte hladnu vodu

Ispijanje dovoljno vode na dan važno je za održavanje hidratacije tijela, no ispijanje hladne vode nakon jela usporava proces probave. Stručnjaci savjetuju da umjesto hladne pijete toplu ili vodu sobne temperature i to 45 minuta nakon obroka.

Ne vježbajte nakon jela

Intenzivno vježbanje nakon obroka također će usporiti proces probave. Krv se usmjerava od organa za probavu i tako se usporava probava. Povećanje protoka krvi može prouzročiti povraćanje, natečenost i labave pokrete, piše TOI.

Ne pijte čaj s mlijekom nakon jela

Neka istraživanja pokazala su da ispijanje čaja s mlijekom nakon jela smanjuje apsorpciju željeza u organizmu. Ako ste ljubitelj čaja i imate naviku ispijati ga nakon jela, birajte, primjerice, zeleni čaj koji će pomoći pri redukciji plinova nakon jela.

Ne otkopčavajte hlače

Znate onaj osjećaj kada se najedete pa poželite otkopčati hlače ili otpustiti malo odjeću koju imate na sebi kako bi trbuhu dali više mjesta? Nemojte to učiniti. Stručnjaci kažu kako opuštanje trbuha nakon jela može prouzročiti intenzivnu bol u donjem dijelu trbuha.

Spavanje nakon jela

Za mnoge je najdraži dio dana malo "ubiti oko" nakon obroka. No to biste trebali izbjegavati, poručuju stručnjaci koji upozoravaju da to može prouzročiti apneju i hrkanje.

