Pijete kavu čim se probudite? Evo zašto ne biste to trebali raditi

Ako se oslanjate na kavu za ustajanje iz kreveta svako jutro, možda je vrijeme da preispitate svoju rutinu. Mnogi od nas na početku svakog dana idu ravno do kuhala za vodu tražeći svoju dozu kofeina koja će im popraviti raspoloženje i energiju – posebno u ovim mračnim, hladnim zimskim danima kada je udobnost popluna teško napustiti, piše Metro.

Međutim, prema stručnjaku, najbolje je pričekati barem sat vremena prije nego što popijete kavu. A sve ovisi o tome kako nadopunjujete prirodnu proizvodnju hormona u vašem tijelu. Stručnjak za spavanje Rex Isap rekao je: 'Nakon buđenja, naše razine kortizola, često povezane sa stresom, na vrhuncu su. Iznenađujuće, kortizol povećava budnost'.

'Uzimanje kofeina dok su razine kortizola već visoke može spriječiti ovaj učinak, što može dovesti do tolerancije na kofein', dodaje. U biti, osim što vas sprječava da na najbolji način iskoristite uzbudljive prednosti svoje šalice kave, pogrešno planiranje kada je konzumirati može dugoročno prigušiti ovaj učinak.

To također može utjecati na vaš san, kao što Rex objašnjava: 'Tijekom dana naš mozak proizvodi kemikaliju koja potiče san pod nazivom adenozin. Što smo dulje budni, to se više adenozina nakuplja, zbog čega se osjećamo pospano. Ipak, kofein blokira adenozinske receptore, održavajući nas budnima i promičući budnost. Dakle, ako vam je ikada bilo teško utonuti u san nakon dana ispunjenog kavom, to bi mogao biti glavni razlog'.

Dajući joj sat vremena prije prvog kuhanja, dajete kavi priliku da stvarno učini svoju čaroliju buđenja. Osim toga, odušak od kofeina znači da ćete, nadamo se, konzumirati ga manje tijekom dana i zauzvrat više spavati tijekom noći. Alternativno, prebacivanje na opciju bez kofeina znači da možete popiti topli napitak bez negativnih posljedica.

Rex preporučuje latte s kurkumom zbog njenih 'antioksidativnih i protuupalnih svojstava' i 'pomoći u zaštiti od nedostatka sna, potencijalno pridonoseći poboljšanoj kvaliteti sna'. Kava od korijena cikorije također ima sličan okus kao i prava bez potencijalnih negativnih učinaka (iako se savjetuje oprez trudnicama i dojiljama), dok čaj od metvice i đumbira može pomoći probavi, ublažiti glavobolju i smanjiti mučninu.

Postati jutarnja osoba nije lak podvig kada vam je potrebna kava da biste se osjećali dobro u cik zore. Ipak, prekidanjem ciklusa trebali biste se osjećati odmornije i manje ovisiti o dozi energije u obliku šalice.

Nedostaje vam energije kroz dan? Pojačajte je s ovim stvarima - umjesto nekoliko šalica kave: