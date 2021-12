'Partner se dopisuje s majkom svoga sina i pomaže joj jer je u depresiji: Trebam li brinuti?

Anonimna 28-godišnjakinja obratila se za savjet Deidre Sanders, psihoterapeutkinji koja putem portala The Sun pomaže ljudima sa životnim problemima, najčešće ljubavne prirode.



Napisala joj je da ima 32-godišnjeg partnera koji iz prošle veze ima sina, pa se zbog njega gotovo svakodnevno čuje s bivšom.

"Ona je u depresiji, a on kaže da se brine za nju jer je majka njegovog djeteta, ali da sam ja ona s kojom želi biti. Nisam je upoznala, kao ni sina, pa ne znam trebam li se brinuti. Vide se jednom tjedno kada on ode po dječaka, a uskoro će biti zajedno svi troje cijeli dan jer slavi 6. rođendan. Vidjela sam da izmjenjuju srca u porukama... Ne znam što napraviti", napisala je.



Deidre odgovara: "Razveli su se s razlogom i očito je da je njihov odnos prošlost. Inače ne biste vas dvoje bili zajedno. To što joj pomaže jer je ona u depresiji radi zbog sina, dobar je otac. Predloži mu da jedan dan vas dvoje provedete s malenim da ga upoznaš i budeš dio toga."

