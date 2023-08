'Partner i ja imamo tri psa, a on nikada nije ni upalio usisavač; kaže da se njegov ne linja!'

Bilo da ste se odlučili za usporenog buldoga, manjeg terijera ili njemačku dogu, pas će vam najvjerojatnije život promijeniti na bolje. Ipak, neizbježno je da uz njega dođu i neke nove obaveze, poput npr. češćeg usisavanja i pospremanja, zbog čega je dobro prije o svemu promisliti. Jedan se ljubavni par tako, zbog tri psa koje zajedno imaju, našao usred svađe, jer nisu na vrijeme dogovorili tko će za koje poslove biti odgovoran. Žena je tako na portalu Mumsnet objasnila da ljubimce oboje imaju od prije; on malenog kokapua (Cockapoo, vrsta nastala križanjem engleskog koker španijela i pudle, zvana i Spoodle), a ona Jack Russell terijera i jazavčara. "Bez obzira na to koliko se moji psi linjaju, ja usisavam i po nekoliko puta dnevno, samo da budem sigurna da okolo nema dlake jer s nama živi i moje malo dijete", napisala je autorica posta.

Njen partner s druge strane, požalila se, od početka njihovog zajedničkog života usisavač nikada nije ni uključio. "Ako primijeti da negdje posebno ima pseće dlake, obično mene o tome obavijesti pa se ja dižem, vadim usisivač i usisavam. Priznajem, nekoliko puta sam mu rekla da to slobodno može i sam napraviti, no odmah bi se uzrujao i rekao mi da je baš bog toga i odabrao kokapua...", ispričala je.

Ipak, njegova logika, smatra ona, nema smisla jer i ljudi bez kućnih ljubimaca moraju redovito usisavati ako žele da im je dom čist. "Objasnila sam mu da bi ponekad ipak morao to napraviti, bez obzira linja li se njegov pas ili ne..., no njegov je odgovor uvijek sarkastičan i obično kaže da ne zna mora li, jer je prije živio samo sa svojim psom zbog kojeg se ne treba usisavati, a onda uselio sa mnom..."

"Nemojte me krivo shvatiti, doista mi pomaže u drugim kućanskim poslovima, nikada me ne bi ni mogao privući netko tko ne razumije kako se ti poslovi rade; no trebam li jednostavno prihvatiti njegovu logiku da sam za usisavanje uvijek ja odgovorna jer samo moji psi ostavljaju dlaku okolo? Ili je razumno očekivati da on to ponekad napravi?", pitala je.

"Mislim da je nerazumno isticati koji se pas linja, a koji ne, samo da bi vas natjerao da vi usisavate... A ako je nezadovoljan s tim kako to radite i još vas upozori da se negdje skupilo dlake, nema razloga da ne napravi sam", napisala je jedna korisnica. "I on živi tamo i zbog toga mislim da vas zaj.... Ipak, možda to radi i šarmantno ili u polu šali, a doznati ćete ako s njim ozbiljno popričate o pitanju usisavanja. Kako god, za sada ne mislim da je njegovo odbijanje tog posla nekakav znak upozorenja ili 'crvena zastava', pogotovo ako ste, kažete, zadovoljni sa svim ostalim...", dodala je druga, a prenosi Mirror.

