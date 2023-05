Par želi da im pas sudjeluje u svim glavnim životnim događajima: 'Dao je ime našoj bebi!'

Dok će mnogi vlasnici kućnih ljubimaca tvrditi da kuća nije dom bez psa i da su njihovi ljubimci praktički dio obitelji, jedan par tu frazu shvaća prilično ozbiljno. Erica i Frank Derise ponose se što su svog voljenog psa uključili u svoje 'glavne životne događaje'. Zlatni retriver Beau odigrao je veliku ulogu u prekretnicama para - od šetnje do oltara na njihovom vjenčanju, otkrivanja spola njihovog djeteta, pa čak i odabira imena za malenog, piše Mirror.

Naime, dvogodišnji Beau sam je odabrao ime za prvo dijete para nakon što su mu Erica (27), i Frank (30) bacili tri teniske loptice, a na svakoj je bilo napisano jedno ime. Nakon što se pas vratio s lopticom s natpisom "Frankie", par je znao da je to gotova stvar i uzbuđeno iščekuju dolazak svog sina.

Beauova uključenost u roditeljstvo tu ne prestaje jer je također igrao vodeću ulogu u saznanju spola, što je uključivalo i otkrivanje boje u torti. Erica, kreatorica sadržaja, rekla je: "Uključujemo Beaua u svaki veliki životni događaj, on mora biti uključen u sve. On je kao naše dijete - želimo da bude dio svega."

Erica i agent za nekretnine Frank iz okruga Monmouth, New Jersey, tražili su od svojih pratitelja ideje za otkrivanje spola. Nakon što je jedan komentator predložio da bi Beau trebao biti taj koji će otkriti veliku vijest, nisu uopće puno razmišljali. U početku je Beau dobio ružičastu tortu koju je trebao pojesti, ali to se pokazalo netočnim.

Erica je objasnila: "Prvi put je pošlo po zlu. Uzela sam krvnu analizu nakon 10 tjedana i laboratorijski rezultati su stigli od medicinske sestre. Dala mi je omotnicu u kojoj je pisalo da je djevojčica. Bilo je super nakon što je Beau otkrio da ćemo dobiti djevojčicu, iako je Frank mislio da će biti dječak. Ali otišli smo na još jedan ultrazvuk da ponovno potvrdimo - i rečeno nam je da je dječak! Plakala sam. Bili smo sretni bez obzira na to, ali sjećam se da sam zvala da ponovno potvrdim i rekla sam: 'Što...?'. Otkrivanje spola nije bilo razočaranje u načinu na koji smo saznali. Ali saznanje da nam je dala pogrešnu omotnicu bilo je pomalo srceparajuće. No naravno, nismo razočarani što ćemo dobiti dječaka", dodala je.

Nakon što je Beau zagrizao drugu tortu, ovaj put s odgovarajućom bojom, Erica i Frank ubrzo su obratili pozornost na imena. Uspjeli su se dogovoriti za tri imena, Liam, Andrew, Frankie, ali bilo je sasvim prikladno da Beau da svoju konačnu riječ. Brza igra hvatanja loptice rezultirala je time da se pas vratio s teniskom lopticom na kojoj je pisalo 'Frankie'. Erica je rekla: "Bili smo uzbuđeni vidjeti s čime se vratio. Nismo se mogli odlučiti, voljeli smo sva tri imena. Bili smo nekako neodlučni želimo li ime Frankie zbog Frankovog imena, ali on će se zvati Frankie, a na njegovom rodnom listu će pisati Frank."

Beau je također prošetao do oltara na dan vjenčanja Erice i Franka, što mu se jako svidjelo. Erica je objasnila: "Najviše uzbuđenja bilo je kad je hodao do oltara i svi su bili oduševljeni. Dobio je vlastitu najavu i izgledao je tako sretno." S obzirom na to koliko veze već sada ima s bebom, par s nestrpljenjem iščekuje odnos svog psa s njihovim djetetom. Erica je nastavila: "Tako smo uzbuđeni što će Beau upoznati bebu. Jako je dobar s nećakinjama i zna biti tako nježan. Iskreno, Beau nikad nije nesretan. Uvijek je nasmijan."

